阿诺德受伤无法出场 利物浦周末应该如何应对曼城？

这位红军球星几乎肯定会因为伤病缺席周日在安菲尔德的比赛，谁将担任首发右后卫还不能确定。

你要如何取代一位不可替代的球员?

这就是尤尔根·克洛普这个周末所面临的两难境地，因为有消息称特伦特·亚历山大-阿诺德几乎肯定会因伤缺席利物浦与曼城的英超决战。

阿诺德在周一的训练中出现了内收肌伤病问题，这让他缺席了利物浦5-1大胜波尔图的欧冠比赛，而从现在的情况来看，这位右后卫还将错过周末与曼城的关键战以及即将到来的英格兰国家队的比赛。

对联赛领头羊来说，这确实是个坏消息。这位22岁的球员一直都是利物浦近几个赛季的关键球员之一，他在右后卫上的传球一直都是球队最致命的武器之一，他的缺席将会给瓜迪奥拉的球队带来不小的优势。

那么，如果没有他在攻防两端的作用，克洛普该怎么办呢?

下面，我们来看看利物浦主帅的选择。

詹姆斯·米尔纳

最显而易见的解决方案将是让利物浦的可靠先生詹姆斯·米尔纳出任右后卫。

这位35岁的球员不仅在面对波尔图时表现出色，还在阿诺德赛季初因伤缺阵的情况下，在对阵水晶宫的比赛中贡献了高光时刻。

米尔纳一如既往地在葡萄牙为萨迪奥·马内送上助攻，让活跃的路易斯·迪亚斯陷入困境。

他的经验、坚韧和理智使他成为安菲尔德的关键人物，尽管他“年事已高”。而克洛普在对阵波尔图的比赛结束后24分钟就让他提前下场，这意味着他极有可能将在周日再次被登场比赛。

不过无论如何，他并非一位正经边后卫，人们仍然担心他缺乏速度一事会给球队带来不小的影响，不过作为球场万金油，他很少在补位时，让他的球队失望。

面对他的老东家，他看起来是一个出色的选择。

乔·戈麦斯

克洛普的另一个选择是让戈麦斯去踢右后卫。

这位英格兰国脚过去在这一位置踢过不少比赛，并在对阵波尔图的比赛中替补米尔纳登场，尽管人们一直认为他最终会成为一名中后卫，但他确实可以兼任边后卫。

如果需要的话，戈麦斯的速度和身材当然是一个可靠的选择，尽管阿诺德的传球范围和进攻能力要比他强出不少。除此之外，他的身体和状态可能还没恢复到最佳状态，毕竟刚刚从从严重的膝伤中复出并之踢了两场比赛。

提醒你一下，我们很想看他和拉希姆·斯特林对决，不是吗?

内科·威廉姆斯

克洛普会在如此重要的比赛中选择使用年轻人吗？本周这位威尔士国脚刚刚回归球队，此前他遭遇了肌肉问题。

能转向年轻人吗?本周，威尔士国脚内科·威廉姆斯的回归为利物浦带来了鼓舞，他已经从肌肉问题中恢复过来。

这位20岁的球员上赛季出场14次，但自从3月在安菲尔德输给富勒姆之后就再也没有首发出场过。事实上，从那以后，他唯一一次有竞争力的出场还是在5月份于老特拉福德伤停补时替补登场。

那么，克洛普不太可能让他直接参加职业生涯最重要的比赛之一，他可能还没准备好面对斯特林、菲尔·福登和格拉利什这样的球员。

相反，威廉姆斯将着眼于本月晚些时候在普雷斯顿举行的卡拉宝杯第四轮比赛。

科斯塔斯·齐米卡斯

齐米卡斯呢?我们经常谈论右后卫去踢左路，但很少会讨论让一位左脚球员去踢右后卫的位置。

利物浦有两名优秀的左后卫，科斯塔斯·齐米卡斯作为安迪·罗伯逊的替补在赛季初表现出色。

这两个人能一人踢一个边路吗？罗伯逊职业生涯开始阶段在苏格兰踢球时确实曾短暂踢过右后卫。

他和齐米卡斯都是左脚球员，这在平衡方面是个大问题，尽管他们的速度、体能和打边后卫所需要的位置知识都是非常有用的，特别是考虑到曼城很可能让右脚的格雷利什去踢左路。

结论

如果米尔纳不是周日阿诺德的替代者，至少可以说，这将是一个惊喜。

这位老将经常被要求展示他的全能，而在对阵波尔图的比赛中他早早被替换下场的事实表明了克洛普的想法。戈麦斯是一个在比赛中可以选择的球员，无论如何，他都可能会把目光放在中卫的首发位置上，但让内科·威廉姆斯或齐米卡斯来参加如此重要的比赛将会冒一种巨大的风险。

中场方面，柯蒂斯·琼斯在葡萄牙的出色表现肯定能够让他锁定一个首发位置，而菲尔米诺替补登场上演梅开二度也足以让他拿回首发位置。