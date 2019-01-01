阿诺德：与拉什福德最艰难的较量 是我低估了他

利物浦边后卫回忆起2018年在老特拉福德的一场英超比赛中被红魔前锋击败的情景。

利物浦后卫特伦特·亚历山大-阿诺德承认他曾低估了曼联球星马库斯·拉什福德，因此经历了他所遭遇过的最艰难的一场比赛。

2018年3月10日，利物浦客场1 - 2输给老特拉福德的比赛中，拉斯福德被穆里尼奥安排在左路，开场24分钟就已经完成了梅开二度。

亚历山大-阿诺德刚刚才完成了他在英超的第15次首发，在对阵曼联的时候他表现得很糟糕，但是直到第80分钟才被换下。

自那以后，这位21岁的右后卫也与五次金球奖得主梅西和C罗多带领的球队进行过比赛，但与拉什福德的比赛仍然是他心中最具挑战性的一场比赛。

“(那场对曼联的比赛)是最艰难的，因为我们是直接对抗的，在职业足球中，有人完全碾压了我。我不得不说是我低估了他。”

“对我来说，这是一个巨大的学习过程。我讨厌这种事的发生。作为一名利物浦球员，这可能是那个赛季表现最差的一场比赛。但当这样的事情发生时，你必须从中吸取教训。”

“这是一个警钟。你讨厌那样的日子。你不会想要经历这些的。你记得当时的感觉，所以你会尽一切努力确保自己不会再有这样的经历。”

征服了欧洲之后，这名后卫说红军的目标是力克曼城，结束30年的联赛冠军的等待。

“我想帮助俱乐部取得尽可能多的成功。我们在马德里已经尝到了甜头，现在我们想要更多。”

“如果说有一个奖杯对球迷来说最重要的话，那就是英超联赛。太久了。这是我们所有人都渴望达到的目标，希望这是这个团队的下一步。我们把自己置于有利的地位。现在我们需要继续前进。”