阿萨莫阿-吉安：成为了歌手、企业家和网球球员的桑德兰非主流明显

非洲国家杯的普通观众可能已经看到加纳被科摩罗耻辱淘汰，并心想："嗯，他们真的可以在前场使用阿萨莫阿-吉安。我想知道他最近在做什么。"

答案？答案是：他几乎在做所有的事情。

在加纳，吉安几乎涉足了所有的领域，从拳击推广和加油站，到饮用水和方便面，都有他的业务。

他最近的兴趣项目是在加纳推广网球，他的Baby-Jet推广公司赞助了全国各地的多项活动和锦标赛。

他在2020年9月说道："加纳人不像以前那样关注网球。我呼吁媒体给予网球一点关注。”

"足球是第一运动，我们尊重这一点。但网球是我的第二爱好，所以这是我现在做的事情。"

他在网球场上的新生活经历了一个坎坷的开局，在2020年10月的一场练习赛中，他和他的兄弟巴福尔-吉安殴打了一名对手，随后不得不道歉。

然而，他仍然参与了加纳的这项运动，甚至在去年12月与他的兄弟——也是一名前国际足球运动员——一起赢得了一项双打赛事。

他还试图创办自己的航空公司Baby-Jet航空，但疫情意味着他的飞行计划还没有起步。

也许这位前锋最著名的业余活动是他的音乐生涯。

他与hiplife音乐人卡斯特罗一起录制了三张专辑，2010年8月在他职业生涯的高峰期发布的单曲《非洲女孩》是一首热门歌曲。

现年36岁的吉安自去年夏天以来一直没有参加比赛，当时他在联赛中出场5次未能进球，随后离开了加纳俱乐部莱贡城。

然而，在8月，他坚称自己还没有退役。

"我还没有从足球中退役。上赛季有一些伤病，但我还没有结束踢球，"他在接受Kessben FM采访时说道。

"我可以在某一天醒来，宣布我从足球中退休，但目前，我还是现役球员。”

"人们会批评我，但我只希望能恢复到我的正常状态和体重。如果我不能恢复我的状态，那么我就会叫停。”

"我回到了莱贡城，你可以清楚地看到，事情并没有按计划进行，因为我的体重增加了，但我给自己另一个赛季的时间，我相信我会恢复到我的最佳状态。”

"如果我的状态好，我想我不会被人们忽视的。所以，关于退役，不是现在。"

如此广泛的投资能力来自于吉安的球员生涯，他在欧洲和亚洲各地打拼，为任何能够保证在周末获得可观报酬的俱乐部进球。

他十几岁时从加纳自由职业者俱乐部加盟乌迪内斯，在欧洲站稳脚跟后，先是在意甲，然后是在法甲的雷恩，在2010年夏季转会窗口的最后一天，他被桑德兰以创俱乐部纪录的1300万英镑价格购入，这在很大程度上是由于他在南非世界杯的出色表现。

吉安在南非世界杯小组赛中打进了两个关键的点球，帮助他的国家获得了参加淘汰赛的资格，然后在与美国的16强比赛中，他在加时赛打入制胜球。

四分之一决赛，加纳看起来将成为有史以来第一支进入世界杯半决赛的非洲球队，当时吉安在对阵乌拉圭的比赛中获得了一个最后时刻的点球，然而他的点球击中了横梁，最终加纳在点球大战中被乌拉圭淘汰。

吉安只在桑德兰呆了一个赛季，但在那里他仍然是一个受人崇拜的英雄，因为他总是能为球队打进关键进球，包括在对同城死敌纽卡斯尔时的第94分钟绝平球。

他在各项赛事中为桑德兰打进11球，但在2011年离开，当时阿联酋的阿尔艾因为他提供了一份租借合同，后来还将他买断，据说他在阿联酋的周薪高达16.2万英镑。

在中超联赛雄心勃勃地招募海外球星的高峰期，吉安在为阿尔艾因打入123球后加盟了上海上港（现在为上海海港）。

据估计，他在中国的两年赚2360万英镑，这意味着他平均每个进球大约能为他赚到300万英镑（他在26场比赛中打进8球）。

在阿联酋、土耳其和印度的短暂生涯也让吉安获得了丰厚报酬，使他能够将注意力转向他的其他兴趣。

尽管吉安自己不承认，但这意味着他认真踢球的日子可能早就过去了。

在非洲国家杯期间，吉安没有在球场上出现，而是在超级体育电视台担任评论员。他仍然是加纳足球黄金时代最引人注目的人物之一。

他在自己的Instagram页面上发布了一条动态：他给一个朋友赠送了一个价值95英镑的行李箱，因为行李箱的售货员是桑德兰球迷，这体现了这位前锋在他的全盛时期是多么大的一个明星，以及他继续对非洲比赛和其他地区施加了多少影响。

那么，阿萨莫阿-吉安最近在干什么？什么都干，到处都干，而且是同时在干。