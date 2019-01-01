阿莱格里：C罗贵在精神 国米有马洛塔可赢意甲

这位前尤文主帅认真夸奖了一番35岁的葡萄牙球星，不过他并不认为尤文仍然能够将意甲冠军稳稳捏在手里。

C罗初到尤文之时，阿莱格里还在尤文主帅任上。这位五届金球奖得主上赛季在各项比赛中出场28次，打入21粒联赛进球，帮助斑马军团豪取意甲八连冠。

刚刚过去的国家队比赛日，C罗在葡萄牙5-1大胜立陶宛中独中四元，也就此成为了欧预赛历史第一射手。虽然已经交出尤文教鞭，但阿莱格里依然愿意为C罗送上赞美。

阿莱格里说道：“他的长处就是他的精神属性。他34岁了，赢得过欧冠，欧洲杯以及金球奖。但他继续激励着自己，让自己制造不同。”

“技术是保持在多年保持高水平的基础，但大脑和职业精神将会带来不同。如果是我，是会选C罗还是一名年轻球员？C罗，毫无疑问。”

尤文在夏天选择了前切尔西主帅萨里作为他们的新教头，他们希望继续追逐欧洲之巅的荣耀。在阿莱格里麾下，他们曾十分接近大耳朵杯，但最终被皇马击败。

阿莱格里也谈到了自己的离开：“我对做出的选择不感到后悔，凡事都强迫不来。”

尤文前经理马洛塔在2018年转投国米。此前阿莱格里与之共事期间，为尤文带来了一波意甲四连冠。

“我和他一起赢得过冠军，也在失去他的情况下赢得过冠军。在国米，他打造了一支强大的球队，他还带来了孔蒂。他们有能力赢得意甲冠军。”