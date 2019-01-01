阿莱格里：C罗强奸案是私事 我不需要拉姆塞

在意大利杯对阵博洛尼亚的比赛前夕，阿莱格里在赛前新闻发布会中谈到了C罗、迪巴拉等球员的情况。

尤文图斯将在北京时间1月13日凌晨3点45分做客达拉拉球场挑战弱旅博洛尼亚，在这场意大利杯16强比赛的新闻发布会中，斑马军团主帅阿莱格里谈到了C罗、迪巴拉和引援的相关问题。

——关于C罗DNA强奸案与近期状态

“这是一件私事，现在我只会谈论足球。克里斯蒂亚诺在训练中表现得不错，也获得了最后的休息时间。本赛季，他错过了6场国家队比赛，但在联赛中出场得更多，我们期待在赛季末，他的联赛出场次数没达到36次。

明天的比赛他将会上场，不过需要找到一个合适的时机。”

——关于拉姆塞的转会问题

“我已经拥有五名可以依靠的顶级中场了。他们实在是太棒了，因此我不需要任何其他球员了。”

——关于明天的比赛

“明天我们必须集中注意力，快速进入比赛节奏，休息日后的比赛总是困难的。

在2018年的最后一场比赛里，我们击败了桑普多利亚，尽管我们没有取得场面上的控制权，对明天的比赛，我们需要更多必胜的信心。”

——关于曼朱基齐的伤病

“正如他本人所说的一样，不太好。”

——关于迪巴拉

“也许他明天能够进球，我一直都很期待迪巴拉的精彩比赛，就像在对阵桑普时一样。他是一位非常重要的球员，和C罗与曼朱不同。”

——明天球队的阵容

“这是一场要么出线，要么被淘汰的比赛，对阵博洛尼亚，我们会竭尽全力，从明天开始到6月1日，我们的表现将会决定我们赛季末的收获，所以我们明天必须严肃对待比赛。小基恩和斯皮纳佐拉会在明天的比赛中首发，但有些球员只会踢半场，所以替补也同样重要，我们希望在90分钟内结束比赛。德西利奥会担任右后卫，坎塞洛明天也会回归。博努奇能够出场，但皮亚尼奇还不是很确定。此外，什琴斯尼将作为明天的门将。”

——关于种族主义

“我认为停赛是不对的，其实是有手段去找到并惩罚那些行为不端的人，但每个人都没有足够的勇气去作出不受欢迎的决定。”