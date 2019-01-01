阿莱格里：明年六月重返足坛 英语听力有点难

这名前尤文主帅已经和一些欧洲顶级球队联系在一起，但是现在看来他还不会回到教练席。

阿莱格里表示他要到2020年中期才会接受一份新工作，因为这位前尤文图斯主帅仍然与拜仁慕尼黑和阿森纳有联系。

阿莱格里自从离开尤文图斯后就一直没有工作，他在2018-19赛季帮助尤文图斯获得意甲八连冠，他个人则是收获五连冠。

在德甲冠军拜仁慕尼黑解雇了尼科·科瓦奇、阿森纳解雇了乌奈·埃梅里之后，这位正在上英语课的52岁教练成为了一些欧洲大俱乐部的目标。

但是阿莱格里打算等到2019-2020赛季结束后再复出。

”6月。我不知道你能否称之为休假。”当被问及是否渴望回到教练席时，阿莱格里告诉ESPN：“吉奥瓦尼（布兰钦尼，阿莱格里的经纪人）和我立即做出了这个决定。一旦与尤文图斯的关系结束，我们决定离开一年。”

他补充道：“明年将是重要的一年。这对于我最终做出的选择以及为此做好准备是很重要的。在尤文图斯五年且离开一年后，我不想回到赛场上表现糟糕。那会让我脑袋痛的。”

谈到英语课时，阿莱格里说：“我在米兰上课。我讲得很好。我发现听力部分有点难。如果我和一个说话慢一点的人说话，那么我就能理解。我看英文电影，如果我读英文的东西，我能很好地理解。”

除了赢得5个意甲冠军外，阿莱格里在都灵期间还赢得了4个意大利杯和2个意大利超级杯，并两次获得欧洲冠军联赛亚军。

在他加盟尤文之前，阿莱格里在米兰度过了四年，并在2011年赢得了意甲冠军。