阿莱格里：总有一些人纸上谈兵 足球令人智熄

尤文图斯主帅阿莱格里谈到了战术和足球，同时重申了他对尤文图斯的承诺。

尤文图斯主教练阿莱格里认为“足球是一项愚蠢的运动”，他谈到了战术，并重申了他在冠军出局后继续留在都灵的愿望。

阿莱格里本赛季带领尤文图斯获得意甲八连冠，这是他取代孔蒂之后连续获得的第五个意甲冠军。

这位前AC米兰主帅在整个赛季都受到了批评，他的战术也受到了质疑，尤其是在尤文在欧冠四分之一决赛中被阿贾克斯淘汰之后。

在Rai的节目“Che Tempo Che Fa”中谈到足球时，阿莱格里说:“我真的不喜欢人们谈论的所有这些战术体系，3-5-2,4-3-3等等。我明白了足球对于聪明人来说是一项愚蠢的运动，因为最简单的事情也是最难做好的。例如，你可以说一个球员做了一个简单的侧传球，但这并不简单，这是足球。比赛的级别越低，球员们就越觉得他们需要拿住球来证明自己的天赋，但这不是足球。”

阿莱格里没有离开意大利豪门的打算，在周六尤文1-1战平国米后，他充满激情地为自己的战术辩护。

前国米后卫达尼埃尔·阿达尼把矛头指向了欧洲的一些意大利教练，他认为这些教练对比赛的态度很消极，意大利天空体育的评论员在赛后激怒了阿莱格里。

“在意大利，每个人都成为了足球理论家，这是一个真正的问题，就像你读书一样，”阿莱格里周六在猛烈抨击阿达尼时说。“你给我闭嘴，我来跟你说，你对足球一窍不通。你只是坐在桌子后面看书，但你对这项运动的实用性一无所知。我已经赢得了六次意甲冠军。”

回顾周日的谈话，阿莱格里补充道:“我今天很平静，昨天有点生气。你知道，每次你听到这个关于你做错了什么不该做什么的谈话，它都会让你感到不安，而我只是一个普通人。我不会到处告诉你怎么做你的工作！我接受建设性的批评，因为这是比赛的一部分，但在两到三次相同的话之后……我可以给你我的意见，很可能你不明白自己在说什么，但它仍然是一种意见。”