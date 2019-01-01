阿莱格里哲辩尤文输球：意甲对输家才很简单

在客场意外输给斯帕尔的比赛中，主教练把矛头指向了批评他的球队，提醒他们球队的稳定性。

在尤文图斯1:2输给斯帕尔后，斗志勃勃的阿莱格里为球队的努力进行了辩护，以延长他们连续第八个意甲冠军的等待时间。

在欧冠四分之一决赛中，尤文1-1战平阿贾克斯，但在联赛回到圣保罗球场的表现令人失望。

阿莱格里彻底改变了在阿姆斯特丹战平的球队，迪巴拉和基恩首发，后者在第30分钟为球丢首开纪录。

下半场博尼法齐和弗洛卡里的进球确保了主队的胜利，尽管尤文仍然轻松领先那不勒斯20分，而后者将在周日客场迎战切沃。

“你赢的时候你就是赢了。”他在新闻发布会上说。

“今天是一个耻辱，因为我们输了，当你输了的时候，你会有点失落，尤其是在对阵一个好对手有一个好的表现的时候。”

“现在，让我们看看明天，如果那不勒斯赢了，我们就等到下星期六。对我们来说，最重要的是为周二做最好的准备，然后进入半决赛。”

“因为无论如何，在联赛中，如果那不勒斯赢得所有余下的比赛，我们也只是需要一分，如果他们不能，我们甚至连一分都不需要。”

“然后，我一直听人们说，对尤文图斯来说联赛很容易，嗯，联赛对那些没有赢球的人来说很容易，但是对那些赢球的人来说很难。”

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、莱昂纳多·博努奇和马里奥·曼祖基奇都是一线队的常客，而阿莱格里很快提醒大家，他的球员们希望每周都能赢球，而不仅仅是与争冠对手。

“与其他球队相比，尤文图斯有足够的实力打满所有的比赛来获得三分，否则，如果你只赢得了强强对话的话，就无法赢得意甲冠军。”他说。

“这就是我所学到的规则……它仍然适用，即使现在足球只适合科学家，但它是一样的。”

“因此，当我听说尤文图斯的联赛很容易的时候，不，因为尤文图斯和其他球队踢同样的比赛，而那些强强对话后你可能会赢三场，输两场，踢平一场，这是一个不同的故事，但是联赛的不同是由其他球队造成的。”

“赢得比赛并不容易，非常困难。特别是赢了七年，因为我们还没有赢得第八个冠军……但是我们必须为这支球队和俱乐部贡献自己的力量。31场比赛84分，这并不容易，或者32场，因为今天我们输了。”

因此，我对他们所做的一切感到非常高兴。现在我们必须进入欧冠半决赛，这很正常，这是另一场尤文图斯对阵一支伟大球队的比赛。”