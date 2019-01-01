阿莱格里冷却曼联传言：谢邀 但我不怎么说英语

这位前尤文主帅公开了他的教练哲学，但暗示他还没有准备好去英超。

前尤文图斯主帅阿莱格里试图给有关他可能成为曼联下一任主教练的报道泼冷水。

随着红魔在本赛季的糟糕开局，索尔斯克亚的压力越来越大，阿莱格里的名字很快就成为了可能的替代者。

意大利人在离开尤文后目前没有工作，他声称他的英语水平还不足以在老特拉福德找到工作。

据Przeglad Sportowy消息，阿莱格里在足球教练协会研讨会上开玩笑说：“我英语说得还不够，但我正在学。”

尽管阿莱格里渴望提高自己的英语水平，但他强调自己是一个多听少说的教练，他强调自己是如何在尤文图斯取得成功的。

这名52岁的教练在他执教斑马军团的5个赛季中，每个赛季都获得了意甲冠军，并且两次帮助球队打进了欧冠决赛。

“成为一个好的教练有两种方式：专制和自由。我更喜欢后者，所以我听的比说的多。多亏了这个策略，我从外界获得了更多积极改变我的世界的信息。我仍然否认我的想法的正确性。我和自己争论。如果我认为某件事百分之百好，我就会感到担心，就会向周围的人征求意见。

“当我接任孔蒂来到都灵的时候，很多人都认为我完蛋了。尤文要完了。胜利的阶段已经结束，因为球队已经饱和。情况并不完美，因为我找到了一支需要重建的队伍。这是令人兴奋的，但也有失败的风险，尤文图斯不是接受后者的地方。这就是为什么我必须寻找刺激团队的方法。我倾听并改变。”

阿莱格里还透露了他在意大利执教期间与前锋兹拉坦·伊布拉希莫维奇和马里奥·曼朱基奇之间的特殊关系。

前曼联前锋伊布拉希莫维奇被传将回到老特拉福德，而曼朱基奇已经成为红魔真正的转会目标，曼联有望在1月份以900万英镑(1100万美元)的价格签下克罗地亚前锋。

在AC米兰的时候，阿莱格里声称他经常需要让伊布冷静下来，而在尤文他觉得他能够给曼朱基奇一些他需要的稳定性。

“在米兰，伊布拉希莫维奇仍然很沮丧，因为其他人无法跟上他的思路。”他说：“两年了，我向他解释说其他人都不像他那样踢球。他必须明白这一点。教练应该尽可能多地利用球员。这就是为什么曼朱基奇对我来说是一个特别的球员。他给了我很大的回旋余地。他是一个优秀的足球运动员。他经常转会，所以他有一段困难时期。他在一个俱乐部待了五年。这是我最大的成功之一。”