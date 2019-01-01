阿瑙托维奇亮相上港 吐槽欧洲媒体苛责自己

这位奥地利国脚在欧洲期间感觉受到了不太好的对待，他说他有很大的雄心壮志要在中国实现。

阿瑙托维奇坚称他本人总是全力以赴，并批评欧洲媒体在他转会上海上港后提出的其他建议。

阿瑙托维奇周一离开了西汉姆联，加盟中超联赛冠军球队，据报道，他的转会费为2200万英镑(合2800万美元)。

这位30岁的球员今年1月才在伦敦体育场签下一份为期五年的新合同，西汉姆联在阿瑙托维奇接到了一家未知名的中国球队的兴趣递交转会申请后就向他提供了一份丰厚的合同。

然而，阿瑙托维奇续约后只进了两球，他的表现有时也受到质疑。

但是在作为上港球员亮相后，阿瑙托维奇进行了反击，声称媒体对他态度的描述是不准确的。

“他们没有和我一起训练，他们没有和我一起踢球，但是他们只是写了一些东西，”这位前云达不莱梅和斯托克城前锋说。

“也许这就是欧洲媒体的特点，事实是我总是把一切都奉献给我的团队，我从不放松自己。”

“我在这里努力工作，我想尽自己的一份力，这样俱乐部就能实现所有的目标。”

阿瑙托维奇将加盟前切尔西中场组织者奥斯卡所在的上港，后者目前在中超联赛中排名第三，而前波尔图球星浩克目前也在这支中超球队。

“我觉得他们是非常好的人，他们真的想帮助我融入球队，我感到非常受欢迎。”阿瑙托维奇说。

“因为这个意义，我感到了更多的压力，”当被问到他是否能够填补上上港前明星边锋留下的空缺时，他回答说。

“但我已经准备好迎接这个挑战，穿上这件球衣和这个号码打进很多球，送出很多助攻。”

阿瑙托维奇的中国之行结束了他在英超的六年，这位奥地利国脚在2013年从云达不莱梅加盟斯托克城。

据报道，西汉姆现正忙于加强他们在前锋方面的选择，伊瓜因和塞巴斯蒂安·哈勒是铁锤队感兴趣的前锋之一。