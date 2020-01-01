阿比达尔承认巴塞罗那将从内马尔的回归中受益

阿比达尔同意教练基克·塞蒂恩的观点，即如果巴西人回到诺坎普，他将改善球队。

据体育总监埃里克·阿比达尔所说，内马尔的回归将给巴塞罗那带来巨大的推动。

这名巴西巨星在2017年8月以破世界纪录的转会费离开了诺坎普，前往巴黎圣日耳曼，但一直有传闻说他将回到巴萨。

主教练基克·塞蒂恩上周表示，他将很享受执教内马尔的机会，阿比达尔相信这样的交易是可能的。

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当被问及对内马尔回归巴塞罗那的看法时，阿比达尔告诉《世界体育报》：“我完全同意。能够执教像内马尔这样的高水平球员，基克会感到很自豪。”

由于苏亚雷斯和登贝莱的严重受伤，巴萨在进攻上处于劣势，尽管安苏·法蒂在上周末2-1战胜莱万特的比赛中梅开二度，给人留下了深刻的印象。

在谈到内马尔可能对法蒂产生的影响时，阿比达尔说：“这就是为什么计划并不容易。我们可能希望拥有所有最好的球员，但是我们不能在球员的发展上犯错误。”

“自从安苏进入一队，他贡献了很多。在最近一场（西甲）比赛中，他再次展示了他的天赋。他是一个可以踢很多位置的球员，你必须考虑到这一点。”

“我认为这名球员百分百地支持我们，支持一线队，他的目标是在这里待很多年。”

巴萨可以通过出售菲利佩·库蒂尼奥来资助内马尔的转会，拜仁慕尼黑可以通过启动1.2亿欧元的买断选项来实现。

然而，据本周报道，巴萨愿意考虑8000万欧元的报价。

“我们得到的消息是拜仁对菲利佩很满意，菲利佩在那里也很满意。”阿比达尔说。

“他们确实有选择（买下他）的权利，但我们必须与那些在球队和外租的人进行完美的计划，然后再看情况。”

另一名可能在诺坎普被淘汰的球员是伊万·拉基蒂奇，他指责俱乐部缺乏尊重，并对前教练埃内斯托·巴尔韦德的待遇感到失望。

“我不知道他说的是什么尊重。”阿比达尔说，他相信拉基蒂奇在巴萨仍然很满足。

“对于一名球员来说，最重要的是上场时间。他和巴尔韦德一起经历了一个艰难的时刻，现在我们换了教练。这是教练的事，因为我不能为一个球员安排上场时间。”

“我们尊重他，因为我们没有和任何人说过话，他似乎也没有。他说他计划离开，但最后他决定留在巴萨，如果他这么做了，那是因为有一定的满意度。”