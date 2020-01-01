阿比代尔帮忙平反 巴尔韦德：我想翻了巴萨篇章

在他离开诺坎普一个月后，西班牙人的被解雇仍然是主要的话题，但是他坚持他没有兴趣。

在1月份被诺坎普解雇后，巴尔韦德不愿意去考虑他是否在巴塞罗那受到了苛刻的对待。

这位前毕尔巴鄂竞技队教练从2017年5月开始执掌巴萨，在他的两个完整的赛季中，每个赛季都赢得了西甲冠军，同时在2018年赢得了国王杯和西班牙超级杯。

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但是在与罗马和利物浦的连续两届欧冠的比赛中，巴萨在第一回合取得优势的情况下都没能成功过关，这增加了瓦尔韦德的压力。

在超级杯半决赛中输给马德里竞技最终决定了瓦尔韦德的命运，但他选择不花太多时间来反思他的离开。

“我不这么认为，”巴尔维德在毕尔巴鄂国际足球峰会上说。“如果我受到了不公平的对待，我不得不避免。”

“关键是要翻过这一篇章。最后，我们思考发生了什么以及为什么。我们要向前看，我不需要回头看。”

上周，体育总监埃里克·阿比达尔在诺坎普与莱昂内尔·梅西发生了争吵，并引发了混乱，因为他暗示巴塞罗那的球员在巴尔韦德离开之前没有努力工作。

但巴尔韦德不愿对此事进行推测，他补充道：“我为什么要离开？这不是一个给我的问题。”

“这是我们交易的一部分，你必须接受。我希望会有所不同吗？是的,当然。”

作为巴塞罗那曾经的一名球员，巴尔维德承认他很清楚在他到来后会面对加泰罗尼亚俱乐部的审视。

“我能执教巴萨真是太幸运了，”他说。“我曾经是一名球员。我知道当你去这样的俱乐部意味着什么。我很高兴去到那里。”

“当你签下合同的时候，你就知道你在俱乐部里很重要，然后你可以决定结果。我们知道教练要对球员的表现负责。”

在新教练塞蒂恩的带领下，巴塞罗那以3分落后于对手和西甲领头羊皇家马德里，而他们将在本月晚些时候的冠军联赛16强中对阵那不勒斯。