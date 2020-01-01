阿比代尔：巴萨从来没有报价哈维取代巴尔韦德

在任命塞蒂安之前，这位世界杯和欧冠双料冠军被认为是取代瓦维德的最佳人选。

巴塞罗那体育主管埃里克·阿比达尔表示，俱乐部从没有向哈维提出正式的报价，以填补最近空缺的教练职位。

这名传奇的前中场球员，现在在卡塔尔执教阿尔沙德，有广泛的报道称他是巴萨一月份取代巴尔韦德成为主教练的首选。

其他球队

巴萨最终选择了前皇家贝蒂斯主帅塞蒂安，但是哈维曾经一度被认为是这个位置的不二人选，有人说他拒绝了巴萨的邀请。

阿比达尔否认了这一说法，他说:“没有报价。如果他有，让他拿给我看，因为我还没看过。”

“我们第一次见面时，哈维听了我说的，第二次见面时，他不得不告诉我们他的计划。”

“媒体报道的更多的是政治而不是体育。我不搞政治。我只谈论足球。”

“让我感兴趣的是教练的工作方式，除了我们谈过的，还有很多其他的东西。”

塞蒂恩在诺坎普的开局喜忧参半，在他执教的前五场比赛中，球队的表现和结果一直不稳定。

于是，幕后关系变得难以驾驭，梅西在周二公开批评阿比达尔的言论——后者认为球员的态度导致了瓦尔韦德最后的被解雇。

与此同时，哈维的球队已经举起了卡塔尔杯，并赢得了他们最近三场联赛的胜利。

尽管如此，阿比达尔表示他认为哈维还没有足够的经验来接受巴萨的工作，但是他并没有被媒体的猜测所困扰。

“生气？不。我做了我的工作。”他说。

“我和几位教练谈过，没有任何消息泄露。如果有的话，我也会这么做，因为这是我的工作。没有商谈就签下教练是不可能的。”

“他没有那么多经验。他确实是曾是这里的球员。这可能是他的时刻，也可能不是。”

“俱乐部在赛蒂恩身上下了两年的赌注，我们非常信任他。对哈维的大门永远是敞开的。我不知道我是否还会在这里，但是巴萨的大门永远是敞开的。”