阿比代尔否认寻找新帅：巴尔韦德会决定他的未来

红蓝军团的体育主管呼吁球迷们对这位西班牙主帅要有耐心，最近几个月来，后者一直面临着大量的批评。

据埃里克·阿比达尔称，巴塞罗纳的幕后工作人员都很支持巴尔维德，并否认了巴萨将“因成绩不佳而更换教练”的传闻。

巴塞罗那在西甲联赛中排名第一，与排名第二的皇家马德里在积分上持平，但在莱万特1 - 3的失利，以及与布拉格斯拉维亚0 - 0战平让俱乐部球迷对巴尔韦德的领导能力产生了怀疑。

荷兰国家队主帅科曼被认为是巴尔韦德的潜在替代者。

阿比达尔承认，尽管巴尔维德在西甲联赛上的成功，但他的位置从未远离媒体头条。他指出，巴塞罗那在2017-18赛季和2018-19赛季分别被罗马和利物浦淘汰，这让他的支持者感到痛心。

然而，这位诺坎普的体育主管并没有对这位西班牙人失去信心，他坚称巴萨不会在没有合理理由的情况下解雇教练。

阿比达尔在接受《体育》杂志采访时表示:“关于瓦尔韦德一直存在争议。”

“同样的事情在罗马发生了在利物浦又发生了。因为一个结果，你可能会认为这是一个糟糕的赛季。以及它发生的方式。”

“在这种情况下，你可以认为教练是罪魁祸首，但你必须分析一切。教练给球队带来了什么，反之亦然？”

“我们支持教练，我们给他所有的信息，尽管每天都是有关他的报道。有些俱乐部在糟糕的结果后更换教练，但你总是要考虑更广泛的情况。”

“如果教练认为可以改进，你必须支持他。”

关于巴尔韦德的合同即将到期，俱乐部正在幕后进行新教练搜寻的传言，阿比达尔补充道:“我可以向你保证，没有人跟任何人说过话，尽管这取决于结果。”“我不知道这是否是他的最后一个赛季，因为他自己会决定。我所知道的唯一一件事就是我们最近面对面地讨论了这个情况。他会在必须做出决定的时候做出决定。”

巴塞罗那将在国际比赛日之后重新开始了他们的西甲联赛，11月23日他们将客场挑战莱加内斯。

四天后，巴尔韦德的队员们将在诺坎普备战与多特蒙德的欧冠小组赛。