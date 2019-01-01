阿森西奥难以接受伤势 仍相信球队赛季前景

这名攻击手将面临很长一段时间的缺阵，但他有信心从伤病中恢复过来，回到最佳状态。

皇家马德里中场球员阿森西奥对自己的坏运气表示遗憾，但他表示要从严重的膝伤中恢复过来。

这名22岁的球员可能会缺席6到9个月的比赛，他在本周早些时候与阿森纳的友谊赛中前十字韧带断裂。

在国际冠军杯的比赛中，阿森西奥攻入一球，帮助球队扳平比分。皇马在2:2战平后点球获胜。

然而，他开始了漫长的康复之路。

自从皇家马德里证实他的伤势后，阿森西奥第一次在他的社交媒体平台上向支持者们发布了一条消息。

他说:“我带着新的希望开始了这个赛季，我甚至注意到了我准备工作的最后一个小细节，这样这个赛季对所有马德里球迷和我自己都将是一个出色的赛季。在人生的最高处，你可能会遇到意想不到的霉运，突然一切都变了。现在很难接受所有的事情，但是我开始了我人生中的另一个挑战。我仍然相信这将是一个出色的赛季。你们的支持和爱的表态给了我更大的力量来面对这个挑战。衷心感谢大家的支持。再见。”

齐达内在新赛季的开始也将面临门迪的缺席，这位来自里昂的价值4800万欧元的球员在与阿森纳的平局中受伤。

根据西班牙的报道，门迪的伤势将会继续观察，但是他可能会缺席四周。