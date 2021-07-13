阿森西奥：我已100%恢复健康 下赛季我会继续留在皇马

这名银河战舰前锋上赛季饱受伤病困扰，这让他错过了欧洲杯，但现在他已经迫不及待要再次上场了。

马尔科-阿森西奥坚信他在2021-22赛季仍会是皇马的一员，这位25岁的球员渴望摆脱最近的伤病困扰，并在奥运会上夺得金牌。

上赛季，这位西班牙国脚遭遇了一系列的伤病，这导致他最终无缘欧洲杯大名单。有人开始质疑他会在皇马待多久，此前有报道称英格兰球队对他很感兴趣，但这位合同2023年到期的球员对现在的处境很满意。

被问到下赛季还会不会在皇马踢球时，阿森西奥告诉《阿斯报》：“是的，当然。我的目标是继续留在皇马，在这里表现出色，尽我所能做出贡献。我觉得我还有很多东西可以给俱乐部。”

“很多人都知道，我从小就是皇马球迷，我与俱乐部的羁绊不仅仅是作为一名球员，我真的感受到了胜利和失败。这是发自内心的。”

虽然阿森西奥没有参加欧洲杯，但他将参加接下来的奥运会，他说道：“在经历了一个漫长的赛季之后，能在最近几周休息对我来说是件好事。现在我已经完全康复了，不仅是身体上，而且也信心满满；我已经从精神上的障碍中恢复过来了。我很好，可以100%发挥。”

阿森西奥表示自己已经与皇马新帅安切洛蒂谈过，他说道：“我和安切洛蒂聊了一会儿，他给了我一种很好的感觉，他有很清楚的想法。他是一名执教过世界上多支伟大俱乐部的教练，并在每一支俱乐部都度过了美好的时光。他很有经验，我相信我能从他身上学到很多东西。”