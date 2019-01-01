阿森西奥成功接受手术 将继续留院治疗

周三，马尔科·阿森西奥在十字韧带撕裂和外侧半月板断裂后接受了手术。

皇家马德里中场阿森西奥左膝前十字韧带和外侧半月板手术成功。

在上个月与阿森纳的冠军杯比赛中，阿森西奥的前十字韧带和外侧半月板断裂，这对皇马本赛季的表现是一个打击。

这名23岁的球员是在下半场替补上场的情况下受伤的。

皇家马德里的一份声明称:“手术是由曼努埃尔·雷耶斯医生在皇家马德里医疗服务机构的监督下进行的。阿森西奥将继续留在医院，直到他康复出院。从那时起，他的恢复计划将开始。”

当阿森西奥在周三接受手术时，皇家马德里继续他们的西甲备战，以1-0战胜了萨尔茨堡。

埃登·阿扎尔在从英超球队切尔西转会到皇家马德里后首次进球，他打进了本场比赛唯一的进球。

上赛季西甲排名第三的皇家马德里将在周日迎战罗马，然后在8月17日客场迎战塞尔塔。

谈到这场比赛，皇马主教练齐达内说:“我真的很高兴。我们表现得很好，这就是我们来这里的原因。本赛季我们将做的很好，现在继续我们的季前准备是很重要的，因为在西甲开赛之前还有一场比赛。我们正在逐渐准备，我们每天都在进步。今天的比赛证实了这一点。我很珍惜球队的努力，因为这并不容易，在面对强队时展现出这样的表现很重要。没有弱队。如果你不专注，任何团队都会让生活变得困难。我们严于律己，表现出了强度。我们下半场打得有些吃力，但我们很高兴赢得了比赛。”

齐达内补充说:“我很高兴，因为教练最终想要的是让他所有的球员都能上场。在西甲联赛之前还有一场比赛，我们想要保持良好的状态来参加比赛。如果我们竞争得好，我们会取得出色的成就。”