阿森纳NXGN新星：期待完成一线队首秀并代表墨西哥参加世界杯

对马塞洛-弗洛雷斯来说，过去的12个月有如旋风一般。

去年这个时候，这位阿森纳的少年攻击手还在踢U18足球，他直到2020-21赛季的最后一轮才完成U23首秀。

但从那时起，他就没有回头了。

在短短几个月内，这位18岁少年已经成为阿森纳U23队的关键球员，并定期与阿尔特塔的一线队一起训练，同时在国际舞台上留下了自己的印记。

弗洛雷斯是11月的明星，当时他在三场比赛中打进两球，帮助墨西哥U20国家队在首届启示杯上获得了冠军。

他的表现吸引了整个国家的关注，不久之后，墨西哥球迷广泛呼吁国家队主帅马蒂诺给这名小将首秀机会。

马蒂诺在12月回应了这些呼吁，当时弗洛雷斯被列入了对阵智利的友谊赛阵容名单中。

这位枪手前锋在这场2-2平的比赛第83分钟被换上场，为他几个月来的出色表现画上了句号。

在接受够力足球独家采访时，进入了NXGN 2022名单的弗洛雷斯说道：“完成墨西哥首秀是我永远不会忘记的夜晚。”

"所有的球员都接纳了我，他们中的一些人年纪较大，但我和他们真的很亲近，我训练得非常好。”

"对我和我的家人来说，为国家队上场是一个非常特别的时刻，感谢主帅给我这个机会。"

由于这次友谊赛没有被列为正式比赛，弗洛雷斯仍然可以选择代表加拿大——他的出生国——或英格兰出战。虽然现在他承认他的注意力集中在墨西哥，但球员还没有做出最后的决定。

对于一个有着远大抱负的球员来说，本赛季他的经历——无论是在国际赛场上还是在阿森纳——都让他渴求更多。

弗洛雷斯说道："我想在我19岁之前完成我的英超联赛首秀。这是我的目标。”

"我还想为墨西哥完成正式的国家队首秀，并希望能参加卡塔尔世界杯。”

"我以梅西、C罗和内马尔等球员为偶像，他们都做过同样的事情。”

"仰望像他们这样的球员，你想匹配他们所做的，因为像任何球员一样，我的最终梦想是赢得欧冠和金球奖这样的荣誉。"

弗洛雷斯出生于加拿大安大略省，在他印象中，自己一直都在踢足球，足球运动的影响力在他的家庭中根深蒂固。

他的父亲鲁本出生在墨西哥城，1988年至1990年在墨西哥甲级联赛中为阿特兰特队效力。

他的母亲也踢球，他的两个姐姐塔蒂亚娜和希尔瓦娜现在分别为切尔西和托特纳姆热刺效力，也曾代表墨西哥参加过青年队比赛。

他说道："我在非常年轻的时候就开始踢足球了，我父亲身边总是有很多他的足球朋友，所以大家都喜欢足球。”

"我在很小的时候就开始踢球，我从来没有失去过对它的热爱。我是一个非常有活力的孩子，踢足球让我很开心。”

"巴塞罗那是我最喜欢的俱乐部。我妈妈告诉我，我从来没有脱下过球衣。”

"当我小的时候，我爸爸带我去诺坎普看了几场比赛。我以前很喜欢罗纳尔迪尼奥。”

弗洛雷斯早期的足球记忆是他和他的姐姐们提前离开学校赶回家，在电视上观看欧洲冠军联赛的比赛。

他们从小就支持瓜迪奥拉的巴塞罗那队，他们都会挤在前厅看他们的英雄们的比赛。

对于弗洛雷斯来说，这一切都是为了看一个人。

"我崇拜梅西，"他说道。"而我的姐姐们喜欢桑切斯和伊涅斯塔。我们只是喜欢回家看这样一支优秀的球队比赛。”

"我很喜欢那段看欧冠的日子，这是一个美好的回忆。"

在加拿大长大的弗洛雷斯在圭尔夫足球学院踢了多年足球，他的父亲是那里的技术总监。

但他的重大突破是在2015年，当时他和他的父亲去了开曼群岛，当时他的父亲正在执教开曼群岛的女子国家队。

当他们在那里的时候，弗洛雷斯参加了一个足球学校，这个学校是由一个伊普斯维奇球探开办的。他的表现引起了人们的注意，他很快被伊普斯维奇邀请参加试训。

这位年轻的攻击手在英格兰试训期间给人留下了深刻的印象，并获得了在伊普斯维奇青训学院的邀请，最终他和他的家人决定永久地搬到英格兰。

"第一年真的很困难，"弗洛雷斯回忆道。"我踢得很好，但作为一个加拿大孩子，一开始很难适应英国的风格并与英国男孩互动。”

"但我只是坚持踢我的足球，在第二年，我投入了大量的时间，因为我父亲成为那里的教练之一。”

"所以在周六和周日，我会在那里呆一整天，放学后我也会在那里。我自己和球队一起非常努力地训练，最后得到了回报。”

"我开始做得非常好，然后很多选择就出现了。”

全英格兰的俱乐部当时都在关注弗洛雷斯，利物浦和曼城都热衷于签下他。

但在2018年，阿森纳赢得了对这位年轻前锋的争夺，因为他们在俱乐部为他规划了通往一线队的明确途径。

因此，他加入了枪手著名的海尔恩德学院，并会整天看着墙上那些已经在阿森纳一线队打拼的球员的照片。

他说道："每天你去训练，走过那些照片，那是最终的梦想，所以每天你都会尽最大努力来提高自己，因为你知道它可以得到回报。”

"这是一种激励。看到那些已经进入一线队的球员告诉你，在这里有一个晋升的途径，如果你继续做你正在做的事情，那么你也能到达那里。"

没过多久，弗洛雷斯就开始在阿森纳崭露头角。

他在2020年7月得到了他的第一份职业合同，并加入到俱乐部的主要训练基地伦敦科尔尼。

在U18队的一系列抢眼表现后，他在U23队得到了机会，并且自赛季开始以来，他已经在U23梯队中越来越有影响力。

在耐心等待机会之后，弗洛雷斯在新教练凯文-贝茨的带领下开始茁壮成长，他的表现引起了阿尔特塔的注意，他在最近几个月里多次邀请这位前锋过去与一线队一起训练。

"我第一次去一线队训练的时候，是16或17岁，"弗洛雷斯说道。"那时候我真的很喜欢玩FIFA，所以突然和所有这些我曾经在FIFA上操控过的球员一起训练，这有点不真实。”

"很明显，你会习惯的，但一开始它真的很酷，当你和他们一起踢球时，你会意识到他们是多么的出色。”

"每次你去的时候，你只想向主帅和其他球员展示你最好的一面，这就是我将继续做的事情。"

鉴于他也出自海尔恩德青训营，弗洛雷斯对萨卡和史密斯-罗在过去几年取得的成就非常尊重，这一点也不奇怪。

他与两人都建立了密切的关系，并对他们给自己的建议充满了感激，因为他希望能跟随他们的脚步，进入阿森纳一线队。

他说道："萨卡和史密斯-罗经历过我现在所经历的事情。他们理解你，他们把你纳入麾下，给你建议，给你很多帮助。”

"萨卡直接进入一线队，这很了不起，但对史密斯-罗来说，他被外租了两次，这对他来说有点困难。”

"但看到他现在获得了阿森纳10号球衣，这真的很棒，这也是我的梦想。”

"这表明，如果你付出时间，你就会得到回报。"

对于弗洛雷斯来说，现在的重点是尽可能强势地完成这个突破性的赛季。

2021-22赛季的比赛让他尝到了未来的甜头，但他很清楚，如果要实现他为自己设定的一些崇高目标，那么他还有很多事情要做。

不过，过去的12个月肯定表明，对于阿森纳这位有天赋的年轻前锋来说，一切皆有可能。