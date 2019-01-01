阿森纳高管深夜接触阿尔特塔 曼城对此感到不满

阿森纳与西班牙教练展开了谈判，但没有向曼城提及他们的兴趣。

曼城对阿森纳没有提及任何对米克尔·阿尔特塔的兴趣感到困惑，尽管阿尔特塔已经被列为枪手的下一任主教练。

周一凌晨，阿森纳总经理维纳伊·文卡特沙姆和足球运营总监胡斯·法赫米被拍到离开阿尔特塔在曼彻斯特的家。

阿森纳自从11月29日解雇了埃梅里以来，一直在寻找一个永久的主教练。

阿尔特塔已经成为阿森纳的头号目标，而永贝里作为临时教练却未能给人留下深刻印象。

根据够力足球的消息来源，这位37岁的曼城助教将与俱乐部进行更多的谈判，最终决定将在本周做出。

然而，曼城对阿森纳处理此事的方式表示不满，尽管他们对阿尔特塔本人并不生气。

周日曼城3-0击败阿森纳时，两家俱乐部的高管都在酋长球场，阿尔特塔和瓜迪奥拉坐在客队的教练席。

但是对于阿尔特塔的未来却没有任何讨论，他曾作为球员在阿森纳效力了五年。

阿尔特塔在周一完成训练后在深夜与阿森纳高层会面，预计将于周二在阿提哈德训练营进行训练，第二天晚上将在联赛杯四分之一决赛对阵牛津联队。

当温格在2018年结束他22年的执教生涯时，阿尔特塔差点就得到了这个角色，但是一些董事会成员担心他缺乏经验。

瓜迪奥拉在他退役后任命他为他的教练组成员，他在更衣室里的影响力越来越大，在多梅内克·托伦特前往到纽约城FC后，他成为了教练组二号人物。

他在球员中非常受欢迎，并与瓜迪奥拉密切合作，瓜迪奥拉曾表示他已经准备好担任最高职位。

“当他想谈的时候，我们是开放的，但这是私人的，我不想让事情变得不舒服。”曼城主帅谈到可能的转会时说。埃弗顿也和阿尔特塔有联系。

如果他决定离开俱乐部，英超冠军将得到应有的补偿。阿尔特塔也被认为是瓜迪奥拉的潜在继任者，瓜迪奥拉与曼城的合同还有18个月。