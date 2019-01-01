阿森纳领跑本菲卡左后卫争夺战 但最大的问题是缺钱

据报道，阿森纳在引进本菲卡左后卫格里马尔多方面处于领跑地位。

据西班牙媒体报道，阿森纳在签下本菲卡主力左后卫亚历克斯·格里马尔多方面处于有利地位。

这位23岁的西班牙后卫是巴塞罗那拉马西亚青年学院的学生，他已经成为葡萄牙豪门的左后卫第一选择。

这引起了几家欧洲豪门俱乐部的兴趣，包括曼城、那不勒斯、国际米兰和马德里竞技。

然而，根据《世界体育报》的说法，阿森纳处于领跑位置，并有可能在夏季转会窗口之前提出报价。

阿森纳需要一名年轻的左后卫，他们目前在这个位置上的首选是蒙雷亚尔，他这个月底就33岁了。

虽然埃梅里手下还有科拉希纳茨，但引进格里马尔多与之形成高水平的竞争具有很大的吸引力。

在枪手的所有竞争对手中，《世界体育报》称马竞可能会为格里马尔多付出最大的努力，因为他们迫切需要左后卫的增援。

前切尔西左后卫费利佩·路易斯的合同今年夏天到期，而卢卡斯·埃尔南德斯也吸引了欧洲各大俱乐部的注意。

阿森纳的问题是资金短缺，如果他们不能获得欧冠资格的话，埃梅里在夏天只有4500万英镑的转会预算。

本菲卡在2016年用了不到200万英镑从巴萨签下了格里马尔多，现在他们将索要超过这个价格十倍的转会费。