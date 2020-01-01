阿森纳需要资金 希腊铁卫或在夏季无奈离队

这名枪手中后卫目前被租借到纽伦堡，他在德乙的表现给人留下了深刻的印象。

马夫罗帕诺斯吸引了几家德甲俱乐部的兴趣，有可能在夏天转会。

这名阿森纳中后卫目前被租借到纽伦堡，他是在一月份加盟的，他在德乙联赛中出色的表现引起了人们的注意。

马夫罗帕诺斯来到德国后已经出场10次，帮助纽伦堡三次零封，他的表现在顶级球队中也没有被忽视。

其他球队

超过五家德甲俱乐部已经对这名22岁的希腊后卫表示了兴趣，并希望在夏季转会窗口开启后永久签下他。

马夫罗帕诺斯的首选是留在阿森纳，因为他已经在伦敦安顿下来了，他很高兴在赛季结束后回到阿森纳为自己的位置而战，但是他知道他需要更多的比赛时间，留在德国对他的长期发展更有利。

阿森纳今夏需要资金，如果有合适的报价，这家北伦敦的俱乐部可能会同意出售这名还有三年合同的中后卫。

米克尔·阿尔特塔目前的阵容中有几名中后卫，租借到圣艾蒂安的威廉·萨利巴也将在夏天加盟。阿森纳也对兰斯的22岁后卫迪萨西很感兴趣。

大卫·路易斯的合同将在夏天到期，但是阿尔特塔希望阿森纳能在他的合同中选择延长12个月。

帕帕斯塔索普洛斯和穆斯塔菲的合同还有一年就到期了，尽管有传闻说31岁的帕帕斯塔索普洛斯会在赛季结束后离开，但他还没有和俱乐部讨论过可能的离开。

马夫罗帕诺斯是在2018年1月被前招聘主管斯文·米斯林塔发现后从帕斯基安尼纳加盟阿森纳的，最初他本打算被直接租借出去，但他在训练中的表现说服了温格将他留在俱乐部。

他在2018年4月对阵曼联的比赛中首次亮相，尽管两周后在对阵莱斯特城的比赛中被红牌罚下，但他似乎已经准备好在2018-19赛季发挥重要作用。

然而，伤病使他在埃梅里执教的第一年只出场了四次。马夫罗帕诺斯本赛季在被租借离开之前只出现过一次，他在欧罗巴联赛与标准列日2:2战平的比赛中首发出场。

在阿尔特塔被任命为埃梅里的继任者后不到一个月，他就离开了，但他仍花了足够的时间在38岁的阿尔特塔手下工作，因此对他的工作方法印象深刻。

“阿尔特塔是一名不可思议的教练。”马夫罗帕诺斯在5月份的Instagram直播聊天中告诉Novasports：“他对足球有很多想法，他真的激励着你。”

“埃梅里和阿尔特塔有不同之处。当一个教练来到一个团队时，整个团队都会充满喜悦，因为每个人都想看到他的哲学和思维方式。”

在谈到他一月份租借离开的决定时，马夫罗帕诺斯补充道：“球队的状态不是很好，所以米克尔·阿尔特塔没有时间给我机会，所以我们决定继续留在纽伦堡。”

“在德国的第一场比赛中，我做得很好，但从来不能靠一个球员带来不同。我们和新教练相处得很好。在隔离期间，我们在家里制定了保持良好状态的计划。”