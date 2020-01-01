阿森纳闹分裂？枪迷另组新队征战低级联赛

部分不满阿森纳现状的死忠球迷决定另组球队征战英格兰第九联赛级别比赛。

据报道，部分不满阿森纳现状的死忠球迷决定另组球队征战英格兰第九联赛级别比赛。

这群球迷采用阿森纳于1886年成立时的原用名“戴尔广场FC”（Dial Square FC）作为新俱乐部的名字，旨在打造一支摆脱现代足球功利主义束缚的“新阿森纳”。

阿森纳过去十多年来成绩一直在走下坡路，不少枪手球迷抱怨说现在的阿森纳已经和他们渐行渐远，球迷们尤其不满俱乐部主席斯坦-克伦克入主以来一直没有实现得到联赛冠军的愿望，而且令球队越来越缺乏争冠的实力。

英国人斯图尔特-摩根决定带头组建戴尔广场FC，并且已经向英格兰足总申请成为英格兰足球联盟混合郡制联赛超级组（第九级别联赛）的成员。

在与The Athletic的交谈中，这位枪手球迷及前坎伯利城（Camberley Town，第九级别联赛俱乐部）总监说：“新俱乐部将在2月1日知道结果，但下赛季参加第九级别联赛的机会只有‘一半一半’。”

加入联赛是新俱乐部启动计划的重要一步，另一个目标是要将当年阿森纳的主场肯特郡伍尔维奇选定为球队的新主场。

摩根说：“我们的目标是在15-20年内，在伍尔维奇建造属于我们的主场，我们希望能尽可能靠近阿森纳创建时的旧主场。以前有人这么做过，如今我们也可以再来一次。”

摩根已经和萨里郡的阿比流浪者达成协议，将在2020-21赛季共用主场。