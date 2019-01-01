阿森纳门将莱诺：欧联决赛在巴库进行是可耻的

这位德国门将猛烈抨击欧足联在阿塞拜疆举办的这场盛事，使得亨利克·姆希塔里安无法参加。

阿森纳门将莱诺说，由于阿塞拜疆和亚美尼亚之间的政治敌对，今年的欧罗巴联赛决赛在巴库举行是一个“丑闻”。

由于担心安全问题，亨利克·姆希塔良将不会随队出征，这使得枪手在与切尔西的比赛中失去了一名主力球员。

欧足联无法保证他的安全，因此，亚美尼亚人决定留在北伦敦，而他的队友将在横穿欧洲。

自宣布这一消息以来，阿森纳球迷一直表示支持姆希塔良。他们还发起了请愿，要求在5月29日前改变最后的比赛场地。

球队还计划在赛前热身时穿上背面印有这位30岁球员名字的球衣，但欧足联已经禁止了这种团结的表现。

莱诺是最新一位公开支持姆希塔良的枪手球员，他承认这样的溃败让他感到“悲伤”。

“这是一个丑闻，因为这一点他不能参加比赛，他整个赛季都很努力，不能来到这样的决赛却只是因为政治原因。”他说。

“我只是为他感到难过。”

莱诺还谈到了阿森纳和切尔西球迷在巴库缺乏球票的问题，在拥有6.8万个座位的奥林匹克体育场，两家俱乐部分别只得到了6000张门票。

他补充道：“俱乐部想要冠军，他们想去欧冠，如果阿森纳和切尔西拒绝，他们可能会被欧足联排除在外。这并不容易。”

切赫很有可能在对阵他的前东家的比赛中首发出场，自从小组赛阶段以来，他就一直是埃梅里在欧罗巴联赛的常客。

然而，莱诺一直是英超联赛上的主力门将，他很高兴看到他的队友在他退役前的周三晚上为俱乐部的决赛而出场。

这位27岁的门将还谈到了战胜蓝军的重要性，因为枪手将会争夺明年的冠军联赛上的一个席位。

“我非常尊重切赫，我们相处得很好。”雷诺说，“他值得所有的赞誉，我对他很好，但很明显，我是一名运动员，我想一直踢球，尤其是在决赛中。”

“赢得欧联杯对我来说将是第一个重要的冠军。我们都想再次听到(欧冠)赞歌。”

“周四周日都有比赛的节奏也不太好，因为你在联赛中总是很痛苦。如果我们输掉决赛，我们本赛季的表现将会令人失望。”