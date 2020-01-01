阿森纳锋线利刃出鞘 俩大佬亲自指导

这位19岁的球员坚信自己将成为阿森纳的一员，但他还在等待进入一线队的机会。

2019年的夏天，泰利斯·约翰-朱尔斯站在了职业生涯的十字路口。

这位阿森纳天才前锋当时即将迎来合同的最后一年，来自欧洲各地的俱乐部都在试图招揽他加盟。他的队友阿迈奇处境差不多，但阿迈奇决定去其他地方发展，加盟了德甲汉堡队。

在权衡利弊之后，约翰-朱尔斯选择继续留在他从8岁时便一直效力的俱乐部，与枪手签下了一份为期5年的新合同。

其他球队

阿森纳对此很满意，只可惜对于德甲的几家顶级俱乐部来说，他们招揽天才的计划落了空。据报道，这些德甲球队一直在用承诺一线队出场机会的方式引诱约翰-朱尔斯加盟。此外，AC米兰也在追求者之列。

最终，这位前锋希望继续留在儿时的俱乐部，并与球队签订了一份长约。"能在这家俱乐部踢球一直是我的梦想，"约翰-朱尔斯表示，"我一直在努力，所以我认为我应该得到这份新合同。现在我需要继续努力，尽量把握住机会。"

约翰-朱尔斯的叔叔是知名演员丹尼·约翰-朱尔斯，小约翰-朱尔斯在中国球员郑智曾效力过的查尔顿队开始了足球启蒙之路。在8岁时，他在查尔顿与阿森纳的比赛中给枪手球探留下了深刻印象，就此转会阿森纳。

对于一个从小以亨利为偶像的球员来说，这无异于一场梦。约翰-朱尔斯很快就开始在阿森纳的青训营中崭露头角。他在同年龄段比赛中的表现给人留下了深刻的印象，以至于有许多欧洲顶级俱乐部试图引进他。约翰-朱尔斯是一个无论走到哪里都能用自己的品质和努力赢得尊重的球员。

沉默寡言、性格谦逊的他，在2019年的季前赛之旅中给人留下了深刻的印象。他的表现让教练组和成年队球员非常认可，拉卡泽特和奥巴梅扬对这位小弟照顾有加。

"我一直和他们在一起，试图在球场内外向他们学习。"约翰-朱尔斯透露。"他们告诉我上场时要有信心，尤其是在一线队的时候。我可以从他们身上学到很多东西。"

那次季前赛之旅后，约翰-朱尔斯回到了U23队，上半赛季出场12次打入5球。1月份，约翰-朱尔斯租借加盟了英甲球队林肯城，在那之前主帅阿尔特塔已经见识到他的实力了。阿尔特塔说："我对他在训练中的表现印象深刻。我真的很喜欢他。"

不幸的是，由于脚伤，约翰-朱尔斯租借到林肯仅7场比赛就回到了阿森纳。

也许，下赛季约翰-朱尔斯还将在英超之外继续自己的租借生涯。不过可以肯定的是，阿森纳对他的期望非常高，已经为他预留了一个一线队位置。

枪手并不缺乏有潜力的年轻前锋。包括约翰-朱尔斯前舍友恩克蒂亚、巴罗甘在内，都是枪手为未来储备的力量。考虑到一线队现有的锋线配置，阿森纳的竞争非常激烈。

阿尔特塔非常了解约翰-朱尔斯的特点，“他几乎全能，有球时的处理决定非常合理。这方面的能力非常出众。此外，他阅读比赛的能力很超前，也拥有不错的得分能力。身体素质方面没有任何问题，他将来一定会成为一名优秀的球员。”

约翰-朱尔斯在如此短的时间内就让阿尔特塔产生了这般评价，这说明了这位球员的能力。最了解他的人都说他是一个没有自我的年轻人，他很保守，但他有热情和欲望。

去年约翰-朱尔斯决定留在酋长球场，让全欧洲很多俱乐部感到失望，阿森纳希望他在未来几个赛季的表现让那些欧洲俱乐部更加眼红。