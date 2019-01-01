阿森纳铁卫：遭抢劫不影响生活 从未想过离开

尽管此前与队友厄齐尔在伦敦街头遭遇抢劫，但枪手后卫还是坚称自己在伦敦过得很开心。

今年7月，这两名枪手球员北伦敦遭到两名骑摩托车的歹徒持刀抢劫。厄齐尔迅速逃离现场，跑进附近的土耳其餐馆求救，而科拉希纳茨则上前与歹徒进行搏斗。

报案后，两名歹徒先后被捕，其中一名已经被判10年有期徒刑，而另一名也已经认罪，判决将在晚些时候另行公布。

如今再回忆起当时的场面，科拉希纳茨虽仍心有余悸，但也希望能够将这页不愉快的经历翻篇。

阿森纳后卫告诉够力足球和DAZN：“厄齐尔当时来拜访我。我出去，站在他车子旁边。突然一个摩托车手停在我们面前。”

“你根本不会有心理准备，尽管我之前多次听说过这种事，可为什么就一定要发生在自己身上呢？”

“突然劫匪就站在你旁边，从他的包里拿出凶器。我想，‘好吧，这次可轮到我头上了。’但我还是保持冷静，并且尽力去击退他。”

“那真的很危险，我们很幸运没有损伤，这才是最重要的。这也是这段经历为什么应该被忘记，应该到此为止的原因。”

事发后，两人都采取了一系列预防措施，配备了相应的安保人员，以确保自己和家人的安全。

对此科拉希纳茨继续说道：“那真的还有点有趣。你去买东西也有人始终注视着你。但为了以防万一，这也是与俱乐部商量过的。”

“和德国媒体我的妻子就在我身边，我的家人和我都不会害怕，我们不会藏起来，我们会继续该怎么生活就怎么生活。”

“对我来说最重要的是我的家人。我的妻子，我的父亲和我的狗子们。但我没必要通过和他们中的任何人讨论这件事来让我自己感觉好受一些。”

“我没想过离开伦敦。我的家人和我都很开心，一切都已经回归正规。”

本赛季，科拉希纳茨为阿森纳出场12次，其中8次是在英超赛场。当地时间周四晚间，枪手还将在欧联杯与法兰克福交手。埃梅里的球队在前四场小组赛中一共获得了10个积分，本场比赛，他们只要打平再得1分，就可以确保以小组第一晋级16强。