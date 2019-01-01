阿森纳退出争夺 罗马和摩纳哥争夺鲁加尼

这位中后卫在尤文图斯的顺位已经下降，但尽管错过了加盟枪手的机会，他仍然有很多选择。

随着法甲球队摩纳哥加入罗马争夺中后卫的行列，鲁加尼看来将在今年夏天离开尤文图斯。

鲁加尼是英超阿森纳的目标，尽管尤文图斯拒绝了两年的租借合同。

随着英超转会截止日期的到来，这位中后卫的选择现在必须来自欧洲其他地区，但是他仍然有很多的求购者。

罗马仍然是这位前恩波利球星的长期仰慕者，目前正引领着对他的追逐，但意甲球队将面临来自法甲球队摩纳哥的一些竞争。

消息人士向够力足球证实，摩纳哥已经开始询问鲁加尼的转会事宜，不过双方尚未就一份真正的协议进行谈判。

这名中后卫将满足罗马和摩纳哥的需求，上赛季意甲球队罗马在38场联赛中失球48球，排名第六。

摩纳哥的后防记录要糟糕得多，因为俱乐部在法甲经历了一个糟糕的赛季，丢了58个球，最后只差一点点就降级了。

鲁加尼在尤文图斯的位置目前还悬而未决，俱乐部认为基耶利尼和博努奇是第一选择的中后卫。

今年夏天，俱乐部还从萨索洛引进了梅里赫·德米拉尔和阿贾克斯球星马泰斯·德里赫特，这很可能使他成为第三选择阵容的一员。

这名后卫上赛季只在意甲踢了15场比赛，比前一年的22场有所下降，而尤文图斯则轻松获得了另一个联赛冠军，本赛季他的上场时间可能会有更大幅度的下降。

尽管如此，如果转会没有完成，他似乎满足于留在都灵。

尤文图斯的新主帅毛里齐奥·萨里和鲁加尼在恩波利共事时关系很好，在恩波利，鲁加尼入选意甲年度最佳阵容。

尤文图斯将在8月24日对帕尔马的比赛中开始卫冕之旅，这将是萨里作为主教练的第一次正式测试。

俱乐部将在8月31日的意甲第二场比赛中迎战去年的亚军那不勒斯。