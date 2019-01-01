阿森纳谢联以及那场被抹去的比赛：一片混乱

枪手将在周一晚上迎战刀锋队——20年前两队在足总杯上的一场精彩比赛至今记忆犹新。

那场76分钟的比赛一场经典的足总杯比赛。

谢菲尔德联队，这支勇敢的后起之秀，在海布里与阿森纳进行了一场肉搏，在马塞洛的头球攻门将帕特里克·维埃拉的首开纪录扳成1-1之后，他们威胁要在第5轮翻盘。

在拥挤的克罗克看台客队球迷的助威下，他们希望至少可以把温格的球队带回布拉莫尔巷进行重赛。

但就在比赛还剩不到一刻钟的时候，一件意外事件发生了，这使得1999年2月13日的比赛成为英格兰足球史上的传奇，比赛结果也将从历史上抹去。

曼联守门员阿兰·凯利将球踢出了赛场，这样受伤的前锋李·莫里斯就可以从队医那里得到一些治疗。那时，一切似乎都很正常。

“这是毫无疑问的，我们以为我们可以把球拿回来，”谢菲尔德联队的队长大卫·霍尔兹沃斯在接受沟里足球杂志采访时表示。

“我们清楚地知道他们要把它还给艾伦，但后来事情发生了变化。”

球在帕洛尔手中，当裁判示意重新开始比赛时，这位中场球员确实把球扔回了客队爱尔兰国家队守门员的方向。

唯一的问题是卡努——他在阿森纳的处子秀才开场10分钟——和他的新队友不太一样。

当谢联的后卫们难以置信地站着的时候，卡努接住了这个传球并传给马克·奥弗马斯让他把球打进了空网。

“我只记得看到球沿着边线投出去后，然后卡努突然停住了球，把球传给了马克。”那天第529次代表阿森纳出场的奈杰尔·温特伯恩说。

“这完全是对礼仪的误解，也完全是对英式比赛中通常发生的事情的误解，因为雷的意图很明显。”

“周围有很多困惑和愤怒的球员。谢菲尔德联队很愤怒，这是可以理解的，因为每个人都知道这是不公平的。”

“我和他们的几个球员谈过，我只能道歉。我的意思是，在这样的时刻之后你能做什么？那里一片混乱，我想我们都不知道该怎么办。”

刚刚发生的事情激怒了谢联的大部分球员，他们直接冲到裁判彼得·琼斯身边，要求取消进球。

但是有几个人，包括霍尔兹沃思，径直向卡奴走去，卡奴正在和奥维马斯一起庆祝。

“你可以说我们的反应有点激烈。”现任卡莱尔联合足球总监的霍尔兹沃思说。

“我很生气，因为我们和他们的球员谈过了，我们都以为他们要把球送回来。这样的事情发生了，他们继续进攻，并进球了，我们很难保持冷静。”

“这是一个独特的情况。当时我对卡奴非常生气。他真的没有机会解释自己，说实话，因为我们对他有点咄咄逼人。但他后来道歉了，我们握了握手，他是个好人。”

随着进球后人们的情绪高涨，谢菲尔德联队的球员们一度准备离场以示抗议。

主教练布鲁斯在边线上怒不可遏，他要求他的球队回到更衣室，而客队球迷则高呼“阿森纳的耻辱”。

但是在推迟了大约8分钟后，比赛重新开始——马塞洛气愤地将球踢进了阿森纳的后场，以表达他明显的失望。

“史蒂夫当时是一个非常年轻的经理，不知道该怎么做，”霍尔兹沃思回忆说。“他想让我们离开，但我们真的不想这么做，所以我和格雷厄姆·斯图尔特试图团结场上的球员们。”

“当比赛重新开始的时候，一切都很奇怪，那是一种奇怪的气氛，显然比赛以2-1结束。但我仍然认为，对阿森纳和温格公平一点的话，因为他们展示了他们的能力，而我们离场那可能会是错误的。”

在终场哨声响起的几分钟内，事情开始变得明朗起来，事情并没有结束，温格立即表示愿意重赛。“我们不想作弊。”法国人在赛后的采访中说。

这个提议在两个更衣室都很受欢迎。

“很明显，我们很快就做出了决定。”温特伯恩说。“我很高兴，因为我不想赢得这样一场比赛。”

“温格立刻就这么决定了，”霍尔兹沃思补充道。“这是立竿见影。他绝对是个上等人。”

谢菲尔德联队接受了邀请，足球协会也同意重新比赛。

10天后在海布里的比赛中，由于奥维马斯和博格坎普的进球，阿森纳再次以2-1取胜。

所以，最终，没有人心烦意乱，卫冕冠军晋级了，而失败者则回家了。但是，由于温格提议重赛，足球被视为真正的赢家。

“温格后来的表现非常惊人，”霍尔兹沃思说。“公平地说，马克·奥弗马斯赛后来到球员休息室，我想他知道我儿子是那天的吉祥物，他给了他自己的球衣并签了名。”

“我们还在把它放在房子里其中一个房间里好好地展示着。每当我现在看它，它使我微笑。我并不是一个有很多大事记的人，我倾向于付出很多东西，但这件球衣总是让我回想起那不可思议的一天。”