阿森纳计划会谈刚从那不勒斯下课的安切洛蒂

这位前切尔西和皇家马德里教练在周二晚上被意甲俱乐部解雇后，现在有空了。

在意大利人安切洛蒂周二晚上被那不勒斯解雇后，阿森纳决定与他举行会谈。

北伦敦俱乐部仍然在寻找一个永久的替代者来取代两周前被解雇的埃梅里，此前，他已经连续7场未获一胜了。

有几个名字被认为是潜在的候选人，安切洛蒂在离开意甲俱乐部后也成为了可能。

这位前切尔西主帅在那不勒斯4-0击败詹克，取得欧冠淘汰赛席位后的几小时内被解雇了。

意大利球队的一份声明称:“那不勒斯已经决定撤销安切洛蒂的一线队教练一职。”

“俱乐部、主席奥雷里奥·德·劳伦提斯和卡洛·安切洛蒂之间的友谊、钦佩和相互尊重依然如旧。”

埃弗顿对60岁的安切洛蒂很感兴趣，他们也想和他会谈有关接替上周被解雇的马尔科·席尔瓦。

够力足球被告知阿森纳的首要任务是一个更年轻的教练，但是像安切洛蒂这样的人物是不能排除的，因为他在顶级联赛中有着丰富的经验，曾执教过尤文图斯、AC米兰、皇家马德里和拜仁慕尼黑等俱乐部。

这位三次欧冠冠军教练被认为渴望回到英格兰，十年前他曾在英格兰执教切尔西两年，并在2009-10赛季获得双冠王。

与阿森纳的官方讨论预计将在未来几天内进行，枪手将继续接触其他潜在的候选人，然后拟定最终的候选人名单。

前瓦伦西亚教练马塞里诺也是与这个职位密切相关的人之一，有报道称他已在本周与伦敦球队进行了面谈。

然而，够力足球被告知这位54岁的教练并不是取代埃莫里的主要竞争者。保罗·索萨也不是，尽管有人称他也被枪手盯上了。

这名葡萄牙教练目前负责法国波尔多的比赛，但法国媒体援引他的经纪人的话说，阿森纳有兴趣把他带到酋长球场。

“他们喜欢他的形象，不仅是作为一个教练，也是作为一个人，”索萨的一位不愿透露姓名的随行人员告诉《队报》。但这并不意味着他会离开。

“他们正在与多位候选人进行谈判，但保罗当然是其中之一。这两者之间是可行的。”

“但是现在波尔多的问题还在继续，他为什么不离开呢？这个项目不是本来答应他的那个，这是事实。他爱球迷，但他从董事会那里还需要更多，球队还不够强大，无法进入前六。”

米克尔·阿尔特塔仍然是取代埃梅里的头号人选，但是曼城不愿意让瓜迪奥拉的助理教练在赛季结束前离开。维埃拉也得到了阿森纳高层的青睐。

但是足球主管劳尔·桑莱希和技术总监埃杜不会急于做出决定，他们将继续全力支持永贝里，他在周一晚上对阵西汉姆的比赛中赢得了作为临时教练的第一场胜利。

重要的是，球队对这名42岁的教练自上任以来所做的一切感到满意，管理层支持他在需要的时候继续工作。