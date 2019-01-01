阿森纳继续追逐蒂尔尼 报价提升到2500万英镑

枪手对这名22岁的球员提出了更高的报价，此前他们在6月份的1500万英镑的报价遭到了拒绝。

阿森纳正在等待凯尔特人对左后卫蒂尔尼的第二次报价的回应。

枪手在6月份给出了苏格兰国脚1500万英镑(1900万美元)的报价，但遭到了拒绝，外界普遍预期枪手会以更高的报价回归，试图吸引苏格兰冠军球队达成一致。

现在他们已经开始行动了，出价总计约2500万英镑(3100万美元)，尽管它的结构再一次以分期付款和附加条款为主，使其达到凯尔特人一直要求的数额。

阿森纳希望这个报价对凯尔特人足够有吸引力，但后者还没有对这个报价做出回应。

蒂尔尼目前正在从疝气中恢复，同时也在与骨盆的问题作斗争，教练尼尔·列侬上周透露，这位后卫距离完全康复还有一个月的时间。

谈到这名22岁的球员转会阿森纳的可能性，列侬补充说：“我没有注意到任何头条新闻。我很清楚我们现在所处的形势。”

“我在奥地利和基兰谈过，说实话，我并没有看到他太多的表现，因为他很早就回来接受康复治疗了，所以还没有出现在训练场上。”

“这对任何球员来说都是一个令人不安的时期，这是可以理解的，但是在俱乐部对球员做出任何现实的估价之前，我们不需要做任何事情，我们也不会这么做。”

“就像之前一样。基兰正在恢复，我们也在做我们必须做的。”

阿森纳目前正在美国备战他们季前赛四场比赛中的第一场。

他们将在周日迎战科罗拉多急流队，之后将分别迎战皇家马德里、佛罗伦萨和拜仁慕尼黑。

俱乐部的新技术总监埃杜和球队主席劳尔·桑莱希都和球队一起在洛杉矶。

两人都在继续寻找潜在的新球员，枪手仍然希望得到圣艾蒂安的中后卫威廉·萨利巴，尽管托特纳姆热刺最近刚刚提出了报价。

阿森纳已经同意以2700万英镑(3400万美元)的价格签下这名刚刚同意了一份五年新合约的18岁的球员。

但就在转会最终敲定之际，热刺与阿森纳的整体报价不相上下，同时就交易的结构而言，圣埃蒂安得到了一份更具吸引力的初始报价。

谈判在周末仍在继续，但是阿森纳仍然希望他们已经做了足够的努力来说服这名球员转会到酋长球场。