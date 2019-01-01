阿森纳竟是伪豪门？老板骚操作让俱乐部财政捉襟见肘

留不住功勋球员加上引援不力，使得球迷对于阿森纳越来越不满，但事实上，俱乐部并没有人们印象中那么土豪。

在英超第22轮对阵西汉姆联的新闻发布会上，阿森纳主帅埃梅里承认这家百年豪门在这个冬窗只会考虑以租借的形式引入新援，这也让阿森纳球迷再次“很受伤”。甚至有球迷开始感慨，原来我们都错怪教授温格了。

此前众多媒体都证明北伦敦豪门已接近从巴萨签下丹尼斯·苏亚雷斯，不过现在这笔交易可能并不会那么容易完成，一切的症结都在与阿森纳只打算租借这位西班牙人，而红蓝军团的高层们更倾向于直接将其出售。

枪手的这种行为让自家球迷困惑不已，作为英超最富有的俱乐部之一，为什么阿森纳就不能直接买下球员呢？究其原因，一切问题都出在阿森纳老板克伦克身上，这位美国富豪在枪手中实行了自负盈亏的商业模式。

作为一位身家70亿英镑的富翁，这位球队大股相当抠门，没有像曼城老板曼苏尔一样，将大量金钱投资到俱乐部。因此，阿森纳只能从收入与支出中去积累转会资金，球队在转会市场中处处限制也就不难理解了。

这一点也得到了俱乐部经理温科塔舍姆的证实，他早在10月份就已经指出：“我们俱乐部实行的是自负盈亏、可持续发展的商业模式，这也意味着我们在球场上所做的投资都是由我们在球场外产生的收入提供的。对于能否成功地使用这种模式，我们非常有信心。俱乐部的远大抱负完全有可能在现有商业模式下实现。我们有着明确的目标，那就是在重要赛事中赢得冠军，不过这一切的前提是，以我们自己的方式去做到这一点，必须要去尊重球队的价值观、历史和传统。”

根据知名经济推主Swiss Ramble对2008-2017年英超各俱乐部老板总投资的研究与统计，在消费水平方面，阿森纳想要追上直接竞争对手们还有相当长的路要走。

在榜单中，蓝月亮的老板曼苏尔在这段时间内向球队的投入达到了12亿7500万英镑。这一数字遥遥领先第二位的切尔西。作为知名的俄罗斯寡头，阿布总共为蓝军投入了5亿2000万英镑。至于阿森纳的另外两个敌人，曼联与利物浦紧随两大土豪身后，分别为各自球队提供了3亿1800万英镑与2亿5700万英镑的资金。

相较之下，阿森纳与北伦敦死敌热刺得到俱乐部所有者的资金投入相当匮乏，白百合只有1400万英镑，而阿森纳则更为尴尬，统计显示他们的这一数字为“0”，这一数据让他们排在了所有英超球队的倒数第一名。这也就是说，球队在这些年中，所有的投入都来自于他们自己的商业运作。据《伦敦足球》的披露，由于缺席了过去两赛季的欧冠联赛，球队商业运作上的困难进一步加大。

根据阿森纳球迷信托基金近期对阿森纳2017-18赛季财政状况的分析与估计，相较于2016-17赛季，枪手在比赛日、转播以及商业收入等方面同比下降了约4000万英镑，其中有3500万是因为他们没能进入欧冠联赛。

这份分析还表明，在收入减少的同时，阿森纳的工资水平却大幅度上升，从2亿英镑增加到了2.35亿英镑，这其中也包括了温格以及其他职员的工资。

在转会市场上，球队的摊销成本（购买球员的成本除以合同规定的付款年限）也大幅度提升，增加了大约1900万英镑。

据ATS分析，在2017-18赛季，球队的收入降低与成本增高被张伯伦、沃尔科特和吉鲁等人的出售抵消；在刚刚过去的这个夏天，阿森纳以7000万英镑的价格引进了5名新球员，而他们还在去年一月，以创俱乐部转会费记录的5600万从多特蒙德引进了加纳国脚奥巴梅杨。

根据他们的预测，本赛季阿森纳在经营方面的亏损将达到6000万英镑上下，在花费巨资引进球员与厄齐尔高薪续约后，枪手如今的工资水平已经达到了前所未有的高度。即使放眼整个欧洲，也处于最高者的行列。这让他们在遵循英超财政公平政策的情况下，能够回旋的余地非常之小。

英超在2013-17赛季引进了“短期成本限制”机制，为了遏制各俱乐部在球员工资方面的增长，根据规定，各队只能在现有转播分成下被限制在每年700万英镑。

当然，阿森纳依旧能够通过出售球员等当时来保持球队的收支平衡，特别是在今年夏天，球队与阿迪达斯、阿联酋航空的新商业协议将正式开始。

除了这些，球队的高薪球员——厄齐尔、切赫、拉姆塞以及维尔贝克也大概率会在今夏离开，相信这能够让阿森纳获得喘息的机会。

从上述分析来看，阿森纳有足够的资金在今夏再次对球队进行强势升级，在此之前，埃梅里不得不勒紧裤腰带，以租借的形式对球队进行补强。

很明显，大老板克伦克绝不会在一月份为球队自掏腰包。