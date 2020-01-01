阿森纳租借签下中后卫马里直至赛季结束

两家俱乐部经过一周的激烈谈判，终于完成了这名中后卫转会到酋长球场的工作。

阿森纳俱乐部在周三下午宣布，他们已经签下了来自弗拉门戈的西班牙后卫巴勃罗·马里。

这名26岁的球员在伦敦完成体检后，将以租借的方式加盟酋长球场，直到2019- 2020赛季结束。

枪手已经支付了大约425万英镑的初始费用，并且可以选择在夏天永久签下这名中后卫。

马里在周末与阿森纳技术总监埃杜抵达了英格兰，敲定了转会的最终细节，但在谈判破裂后不得不回到巴西。

然而，枪手继续追求交易，并在本周初与弗拉门戈的谈判中取得了重大突破。

马里获准返回伦敦，并最终决定转会阿联酋，他可能会在本周末为俱乐部首次亮相。

枪手目前缺少卡拉姆·钱伯斯，他正在从严重的膝伤中恢复，而在周一足总杯战胜伯恩茅斯的比赛中脚踝扭伤的穆斯塔菲可能会缺席几周。

米克尔·阿特特塔现在有了一个额外的后防选择，马里加入了大卫·路易斯、索克拉提斯和罗伯·霍尔丁的防守行列。

在2019年加入弗拉门戈队之前，马里在曼城呆了三年，但是没有为英超联赛卫冕冠军出场过一次。

他在巴西达到了最佳状态，帮助豪尔赫·热苏斯的球队赢得了解放者杯，同时也参加了世俱杯。

西班牙人现在将需要帮助阿森纳在英超联赛中取得前四名的成绩，下周日他们将做客伯恩利。

如果阿特特塔选择不让马里参加比赛，他将在冬歇之后才会出现在俱乐部。

阿森纳将前往迪拜温暖的天气条件下参加训练营，然后在2月16日回到赛场，而纽卡斯尔将前往阿联酋。

四天后，枪手将在欧罗巴联赛第32轮对阵奥林匹亚科斯，第一回合比赛将在希腊的卡莱斯卡基斯体育场举行。