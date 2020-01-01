阿森纳确认科拉希纳茨遭遇严重肩膀伤势

在战胜埃弗顿的比赛中受伤后，这名后卫将缺席枪手对阵奥林匹亚科斯的欧联杯的比赛。

阿森纳已经证实科拉希纳茨在酋长球场与奥林匹亚科斯的比赛前遭受了“严重的肩伤”。

周日，在枪手主场3-2战胜埃弗顿的比赛中，科拉希纳茨被迫提前下场，这是他在遭遇脚踝问题的六周以来第一次出现在球场上。

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现在，他又遭遇了一次挫折，这可能会在球队进入赛季的关键时期时限制了他的贡献。

阿尔特塔在赛后承认，科拉西纳奇在更衣室里“非常痛苦”，但他希望这名后卫能够避免脱臼。

俱乐部现在发布了一份官方声明，称科拉希纳茨将“在本周接受进一步的专家评估”，然后才会开始康复计划。

阿特塔现在将不得不在没有波黑国脚的情况下参加周四晚上欧联杯32强第二回合对阵希腊的比赛，而萨卡则有可能填补左后卫的空缺。

在过去的几个月里，萨卡令人钦佩地扮演了一个非常不自然的角色，本赛季前半段在埃默里手下一直在踢中场位置。

这名18岁的球员本赛季已经为枪手出场26次，阿尔特塔很乐观的认为他将会得到一份续约合同，他现在的合同将在2021年到期。

上周在乔治卡拉斯卡基斯球场1-0击败奥林匹亚科斯后，阿森纳是晋级的热门球队，而下周一他们将在足总杯对阵朴茨茅斯。

北伦敦俱乐部也证实了他们希望蒂尔尼在从肩膀脱臼恢复后能够在2月底前回到训练场，这意味着他可以参加前往弗拉顿公园的比赛。

一月租借而来的索雷斯也有可能完成他的处子秀，在之前为南安普顿效力期间，他的膝伤一直困扰着他。

阿森纳要到3月7日才会回到英超赛场，届时西汉姆将会在伦敦德比战中来到酋长球场。

在击败埃弗顿后，阿尔特塔的球员们离第四名的切尔西只有7分的差距，但他们必须再取得几场胜利，才能继续争夺冠军联赛的资格。