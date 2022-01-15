阿森纳的中场危机：扎卡再次染红 阿尔特塔要怎么办？

扎卡何时才能学聪明？

扎卡在2022年只出场了两次，其中一次送出点球，另一次则被红牌罚下。

在周四0-0战平利物浦联赛杯半决赛首回合比赛中，扎卡领到自己本赛季的第二张红牌，这意味着他现在将错过周日对阵北伦敦死敌热刺的英超联赛，以及下周对阵利物浦的第二回合比赛。

阿森纳在安菲尔德表现出色，但他们不得不如此，在上半场扎卡对若塔犯规被罚下后，客场作战的阿森纳陷入苦战。

扎卡不是恶意犯规的，他只是愚蠢，这是完全可以避免的动作，就像本赛季早些时候他在对曼城时被罚下一样。

如果有两个地方你不会选择让球员被罚下，那就是伊蒂哈德和安菲尔德。

然而，扎卡的愚蠢行为已经两次迫使阿森纳在这两个地方以10人作战，两次的时间都超过55分钟。

他的队友们在周四晚上的红牌之后应对得非常出色，成为本赛季第一支在主场阻止利物浦进球的球队。

但是，扎卡头脑发热的行为充分说明了为什么枪手迫切需要为托马斯带来一个新的长期合作伙伴。

他们在今夏曾有机会，当时这位瑞士国脚热衷于转会到罗马。

但是，当罗马未能满足阿森纳的估价时，他们选择留下他并给这位29岁的球员一份新合同。

这是一个让广大球迷感到困惑的决定，从那时起，这位中场球员就没有做什么事情来平息人们对他的质疑。

虽然阿森纳在安菲尔德的出色表现使他们在下周四晚上的第二回合比赛中保持了优势，但扎卡的红牌仍然可能会产生严重的后果。

由于托马斯和埃尔内尼目前都在参加非洲国家杯，而奈尔斯已经被允许租借离开，阿尔特塔在中场的选择已经非常有限。

现在，随着扎卡的停赛，阿森纳在赛季最重要的一个星期里只剩下洛孔加一名正印后腰。

那么，阿尔特塔能做什么？

阿尔特塔还有查理-帕蒂诺，但这位18岁的小将在上周末对阵诺丁汉森林的激烈气氛中表现挣扎，这是他第一次在一线队比赛中首发。

把他扔在北伦敦德比的火爆氛围中将是一次巨大的冒险，可能会对这个少年造成更大的伤害。对利物浦的第二回合比赛也是如此。

"我们没有任何中场球员，"阿尔特塔在周四晚上的比赛后说道。"无论我们要做什么，都不会是自然的。”

"我们使用三名中场球员，马丁内利、洛孔加和萨卡。他们一生中从未在这种阵型中踢过这种位置。"

阿森纳正在推动从尤文图斯租借阿图尔，这位巴西国脚也希望能转会到北伦敦。

然而，尤文图斯还没有为这笔交易开绿灯，阿图尔将在周五与意甲球队会面，试图推动交易发生。

但是，即使在周末之前能够完成一些事情，这位25岁的球员也极不可能在周日直接被扔进阿森纳与托特纳姆热刺的比赛中。

因此，这让阿尔特塔面临着一个非常困难的局面，特别是萨卡在安菲尔德的最后阶段一瘸一拐地离开之后。

枪手主帅还可能无法使用史密斯-罗，这名球员继续因小腿伤势而缺阵，而厄德高则感染了新冠病毒。

把在安菲尔德表现出色的本-怀特调到中场是一个选择，因为他以前在布莱顿也踢过这个位置。

但这将削弱阿森纳的防守，毕竟球队的后防线现在已经缺少了塞德里克、科拉希纳茨和富安健洋了。

枪手甚至有可能向英超联盟提出申请，要求推迟周日的比赛，这就是他们目前的问题。

阿尔特塔在安菲尔德的平局后被问及这一前景，他拒绝排除这一可能性。

"我不知道，"他说道。"每场比赛都有可能推迟，问题可能在我们这边，也可能在对手那边，因为所有球队都有很多问题，而且每周都在发生。”

"我们努力准备比赛，并带着我们要去比赛的想法。如果沿途发生了什么，那就是这样了。"

阿森纳的伤员现在将在周五下午聚集在伦敦科尔尼训练基地，届时医疗团队将对球队进行评估。

阿尔特塔的年轻球队在安菲尔德的表现值得大加赞扬，而他们最有经验的球员之一则再次让他们失望。

最终，扎卡的错误没有被证明是决定性的，但他染红的真正代价可能要到下周末才能知道。

接下来的七天可以决定阿森纳的赛季。他们有机会在争夺前四名的战斗中发出重大声明，并获得到温布利大球场参加决赛的机会。

这时你需要你的资深球星在球场上挺身而出，但扎卡现在将在家里观看比赛，而这时他的队友们最需要他。