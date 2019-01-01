阿森纳生涯即将结束？切赫一句话表明态度

阿森纳门将切赫的合同即将在夏季结束，然而截至目前，他尚未收到来自俱乐部的新合同。

阿森纳门将切赫自2015年以1000万英镑的身价由切尔西加盟以来，已经在酋长球场效力了3年，他的合约即将在今年夏季到期，然而截至目前，他尚未与俱乐部展开谈判。而最近，主教练埃梅里也更倾向于让莱诺担任1号位，加之上周坦言自己并不确定切赫还能否继续留下来，这让捷克人在枪手的未来更加扑朔迷离。

不过，切赫自己并没有太过紧张，在接受《标准晚报》采访时，他表示：“我想留下来，但现在才1月，赛季很长，所以之后会发生什么谁都不知道。在坐下来谈论这件事时，我也不会觉得压力大。”

“我只想做好我的工作，最终我们总会坐下来好好谈谈的，到时候再说吧。我还没有接到新合同，等转会窗过了之后我们会就此展开探讨。”

在9月29日腿筋受伤后，切赫的位置由夏季新援莱诺代替，此后，他就没有在英超赛事中登场过。上周，当被问到切赫的未来时，埃梅里表示：“我现在还不清楚，这要由俱乐部和球员双方决定。”

“他的赛季开局非常棒，知进退，能奉献，表现佳。之后他受了伤，就一直坐在替补席。”

“我对他感到很满意，我们之后会一起探讨他的未来，但现在，我希望他能将注意力继续放在日常训练和比赛上。”

在周六3-0赢下布莱克浦的足总杯比赛中，切赫得到了上场机会。在周六，阿森纳将回归英超赛事，迎接西汉姆的挑战。