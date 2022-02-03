阿森纳旧将：萨利巴是法甲最好的后卫之一 他绝对能在枪手踢上球

前阿森纳前锋马维迪迪表示，阿森纳外租到马赛的中后卫萨利巴与马尔基尼奥斯以及蒂亚戈-席尔瓦一样强，下赛季肯定能回枪手踢球。

2019年夏天，阿森纳花费2700万英镑从圣埃蒂安签下萨利巴，随后又将他租借回法甲。回到阿森纳之后，萨利巴并没有得到机会，甚至没有被阿尔特塔注册到一线队中，随后他又被外租到尼斯和马赛。

本赛季萨利巴在马赛表现出色，现在球队排名法甲第三，而马维迪迪效力的蒙彼利埃本赛季已经两次输给马赛，他表示萨利巴是自己遇到过最强的后卫之一。

这位前阿森纳前锋说道：“萨利巴很出色，他绝对是法甲最出色的中后卫之一。我认为下赛季他绝对会进入阿森纳一线队，去年和他交手的时候我就在想他怎么可能进不了阿森纳一线队。”

“他很强壮，控球能力和阅读比赛的能力很出色，有时踢完比赛下场后，你不得不发自内心的服输。”

“他不断跟防，在每一个方面都做得比你好，你不得不承认他很出色，萨利巴真的是一个很棒的球员。”

“他是我遇到过最强的中后卫之一，你们大可以谈论马尔基尼奥斯、蒂亚戈-席尔瓦和博阿滕，但萨利巴绝对也在这个行列。”

“他是最让我意外的球员，我也是阿森纳球迷，和萨利巴交手时，我就心想我们有了一名非常出色的后卫。”

去年10月谈及萨利巴时，阿尔特塔表示：“作为一支俱乐部，我们一直与萨利巴保持联系。（足球总监）埃杜和（租借经理）本-纳佩尔都去看了他的比赛，并且非常关注他的成长。”

“我认为阿森纳有他的空间，这取决于其他球员的情况。”