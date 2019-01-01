阿森纳新年开门红 拉姆塞再次自证实力出众

阿森纳在酋长球场击败富勒姆的比赛中，这位威尔士人替补上阵并取得进球，这也说明了为什么欧洲最大的俱乐部都想要签下他。

在新年的第一天4:1完胜富勒姆的比赛中，拉姆塞的表现完美无瑕，在酋长球场的阿森纳球迷中可以听到“签下他”的呼喊。但这位威尔士人将在赛季末合同到期后离开枪手，这一决定将使很多球迷感到困惑，他们相信这位28岁的球员仍然有足够的能力为埃梅里的球队效力。

事实上，拉姆塞在对阵富勒姆的比赛中只替补出场了20分钟，但他在替补席上庆祝拉卡泽特下半场的进球时也表现出了对这一事业的热情。

拉姆塞是阿森纳效力时间最长的球员之一，球队决定撤回对威尔士人的续约合同，这促使许多欧洲豪门在今年夏天有意签下他。在尤文图斯、巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑和国际米兰都在追逐拉姆塞的情况下，人们不禁要问，他如何做到既可以有足够实力为这些球队效力，又不能融入酋长球场的战术体系呢?

也许答案可以从阿森纳严格的转会政策和新转会委员会的财政紧缩中找到。在阿森纳幕后运作的两个关键人物是劳尔·桑利希和维尼·文克瑟姆，他们都证实了在老板斯坦-克伦克的领导下，这种自给自足的财政模式将会继续实行下去。今年8月,这位美国亿万富翁以5.5亿英镑收购股东阿里舍尔·乌斯马诺夫的股份,这是一个可以让其完全控制阿森纳的交易。

虽然很明显阿森纳在一月份仍需要签下新的防守球员，但是球队不会与拉姆塞续约的消息被与枪手无法支付20万英镑周薪联系起来。

这位中场球员本赛季平均每99分钟就贡献一个进球或助攻，他在板凳上的表现为球队注入了新鲜的活力，而球队则在进攻三区需要能量和拼劲。他是阿森纳队史上进球最多的中场，并且在上赛季获得了俱乐部的最佳球员。与此同时，奥巴梅扬目前是本赛季英超的头号射手，在21场比赛进了14球，这也继续说明了为什么阿森纳打破了队史转会记录签下这位加蓬射手。

阿森纳清楚地知道这是一桩好买卖。帕帕斯塔索普洛斯本赛季在后防线的表现很稳定，而托雷拉——除了在对阵利物浦时表现略微逊色——是另一笔夏季精明买卖，他为这名中场球员增加了竞争和冲劲。

还有一种感觉是拉姆塞最终将会实现比他在最近几个赛季作出巨大贡献才赢得的两次足总杯冠军更大的成就,这可能是因为阿森纳队撤回英超联赛最出色中场球员的续约合同而所造就的。

埃梅里的球队当然需要加强防守，但他们在进攻上看起来平平无奇，那是他们的前锋球员给予他们进前四的最大希望。拉姆塞继续向俱乐部展示他的职业精神，他知道下赛季将不会出现在这家俱乐部，但这位威尔士人不断提醒每个人他在中场的水平。