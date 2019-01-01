阿森纳接近完成租借巴萨边锋丹·苏亚雷斯

25岁的边路球员将在本赛季后半段与姆希塔良以及伊沃比争夺枪手阵容中的一个位置。

阿森纳主教练埃梅里说服了这名边锋球员加盟枪手，因此他们现在非常接近完成租借丹尼斯·苏亚雷斯。

埃梅里在周四的赛前新闻发布会上证实阿森纳不会在1月份的转会窗口期内永久签下任何球员，但是他承认租借是可能的。

阿森纳在去年夏窗期间引进了莱诺、托雷拉、帕帕斯塔索普洛斯和贡多齐，随着阿迪达斯3已英镑的球衣赞助合同的生效，预计他们在今年夏天的转会预算会有所增加。

尽管如此，苏亚雷斯已经被确认可以与阿历克斯·伊沃比和亨里克·姆希塔良竞争球队下半年的边路位置，他们曾在2014-15赛季一起在塞维利亚共事。

“我现在不知道他(苏亚雷斯)的情况。”埃莫里说，“我们只能在以后再签下球员。我知道俱乐部正在研究哪些球员能够帮助我们取得像现在这样的好成绩的可能性。”

阿森纳足球主管劳尔•桑莱希(Raul Sanllehi)一直在领导枪手与巴塞罗那的谈判，此前他在巴塞罗那工作了9年。

苏亚雷斯的合同将于2020年夏天到期，这意味着这笔交易中可能会加入必要的买断条款。

苏亚雷斯的到来也有助于抵消拉姆塞夏天离开的影响，这位威尔士国脚在赛季末自由转会之前已经和意甲冠军尤文图斯达成了协议。

与此同时，寻找一名中卫来加强阿森纳残旧的后防线的工作仍在继续，康斯坦蒂诺斯·马夫罗帕诺斯可能会在周一对阵曼城的U23青年队中担任重要角色。

阿森纳教练组越来越相信马夫罗帕诺斯已经做好了进入一线队的准备，在他完全恢复状态的情况下，将有可能可以参加一些一线队的比赛。

这应该会减轻索克拉提斯、穆斯塔菲和科斯切尔尼的负担。去年12月，他在赛季结束时遭遇膝盖受伤。