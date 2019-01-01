阿森纳据报有意曼联后卫拜利 索肖表示不奇怪

这名24岁的后卫被与周五足总杯的对手联系在一起，这对老特拉福德的临时主教练来说并不意外。

如果阿森纳对曼联中后卫拜利感兴趣，索尔斯克亚不会对此感到惊讶。

枪手将在周五的足总杯第四轮主场迎战曼联，有报道称他们曾想租借这名中后卫，并打算以永久合同的形式签下他，但被红魔拒绝了。

拜利本赛季参加了曼联的8场英超比赛，但其中只有一场是在索尔斯克亚手下。

科特迪瓦国脚在对阵伯恩茅斯的比赛中因为对莱恩·弗雷泽的铲球犯规而被红牌罚下，随后遭到了看守教练的批评。

这名24岁的球员的合同将于2020年6月到期，不过他还有一个选择，那就是将合同再延长两年。

索尔斯克亚告诉记者:“阿森纳求购拜利并不让我不感到惊讶。这并不奇怪。”

这位前比利亚雷亚尔后卫并不是目前曼联队中唯一一个前途未卜的人。

曼联正在试图说服门将大卫·德赫亚和攻击手安东尼·马夏尔签订新的合同，而教练相信俱乐部能够留下他们。

“我认为俱乐部正在取得进步，但我把这些决定留给合适的人去做。”他补充道，“我不知道我们离这个目标还有多远，但希望我们在未来几周能有一些好消息。”

自从索尔斯克亚暂时取代穆里尼奥到赛季结束，曼联已经赢了7场比赛，挪威人仍然希望回到他的前东家莫尔德俱乐部。

“很明显，计划是回到那里，但这是其中之一。”他说，“我看了对莫斯科中央陆军的部分比赛，他们以1:2输了，但我的工作是改善这里，帮助球员，所以这并不困难。你可以回家花10到15分钟和他们聊天。”