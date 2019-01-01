卡拉斯科亲承谈判顺利 回归欧洲下家或是阿森纳

据报道，扬尼克·卡拉斯科在承认他有转会的可能性后，最终将前往阿森纳。

比利时中场卡拉斯科证实，他将在今年夏天离开中超联赛球队大连一方，以完成回到欧洲的转会，他声称现在正在与一家未透露名字的俱乐部进行谈判。

在温格执教阿森纳期间，卡拉斯科曾与阿森纳联系在一起，而枪手则被认为曾在一月份与这名中场球员进行过谈判，但在他们选择签下丹尼斯·苏亚雷斯之前，谈判已经结束。

这一转会以苏亚雷斯的失败而告终，而乌奈·埃梅里决定不将这笔租借转为转会。

现在，比利时的报道暗示卡拉斯科和阿森纳有联系，这名25岁的球员承认“谈判”“进展顺利”。

在接受比利时网站Nieuwsblad采访时，卡拉斯科说:“现在有一个报价正在谈判中，我和经纪人的谈判进展顺利。我是俱乐部最重要的球员，但我希望主席能理解我。”

众所周知，卡拉斯科一直在努力适应亚洲的生活，在失去了在床单军团的位置后，他在2018年2月离开马德里竞技加盟大连一方。

“从家庭的角度来看，我更愿意在欧洲踢球，和家人在一起。我的家庭在那里也很难适应。我变得更加成熟，也学到了很多。在球场上，我必须承担自己的责任，球队也必须承担责任。但我现在的愿望是回去。”他补充道。