阿森纳惨遭老冤家耻笑：怕是8个转会窗都没签过大牌了

沃特福德队长迪尼认为，阿森纳想要争夺英超冠军仍需补齐一些短板，他们应该加大投入签下一批高质量强援。

在埃梅里代替温格成为阿森纳主帅后，枪手本赛季似乎重新回到了正确的轨道。

温格执教阿森纳的22年间，俱乐部很少动用大笔的资金去运作转会。而如今埃梅里来到球队，首要任务肯定是帮助枪手回归前四，确保一个下赛季的欧冠席位。

沃特福德队长迪尼承认兵工厂的确买入了一些大牌球星，但离成为英超冠军的有力争夺者还有很长的路要走。

迪尼告诉BBC Radio 5 live：“每个人都知道我个人和阿森纳关系不太好。”

“不过我认为他们在买入球员的时候非常顽固，有一些理念自始至终都贯穿球队。”

“他们现在的比赛风格不一样了，他们可以在前段安插两名球员，这通常能够带来进球，并且为球队提供支持。”

“但看看有多少个转会窗阿森纳都与大牌背道而驰了。或许是6个，7个，也可能是8个。这就是事实。”

“我知道人们都在说他们取得了很大的进步，但这仅仅针对他们去年所取得的成绩。”

“他们仍然落后于曼城和曼联，不仅仅是在投入上，还有他们引援的质量。”

这已经不是迪尼第一次批判阿森纳了，这位沃特福德前锋在2017年10月2-1逆转击败枪手时，还一度质疑了枪手的战斗精神。

不过双方最近一次交手还是在去年9月，埃梅里的球队2-0战胜了大黄蜂。本赛季最后一个比赛日，沃特福德将在主场迎接阿森纳的挑战。