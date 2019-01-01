阿森纳必须不惜一切代价引进萨里巴蒂尔尼

这位前枪手前锋相信在酋长球场增加两名有潜力的后卫将会“让每个人都得到提升”，并加强一个关键区域的实力。

凯文·坎贝尔说，阿森纳需要在这个夏天“竭尽全力”引进萨里巴和蒂尔尼，补充这两名后防队员将能够“让每个人都得到提升”。

这名18岁的球员目前在法甲球队圣艾蒂安的转会名单上，而这一转会已经在夏季转会窗口进行了讨论。

据说，埃梅里非常希望以2500万英镑(3200万美元)的价格收购萨里巴。

他还在争取与凯尔特人22岁的左后卫蒂尔尼的转会达成协议，尽管这需要枪手为这笔转会支付1500万英镑(1900万美元)。

前锋线球员坎贝尔在接受够力足球采访时表示，他相信合适的球员已经进入了人们的视野，但他希望人们的关注范围能够缩小。他说：“阿森纳上赛季的防守没有达到应有的水平，这已经不是什么秘密了。

“科斯切尔尼一直是俱乐部的一名真正的仆人，但他已经接近年长的阶段，需要被替换。”

“蒙特利尔已经33岁了，不会再年轻了，但是可以公平地说穆斯塔菲也打得不好。”

“阿森纳需要加强他们的防守。我知道他们已经和很多球员联系在一起了，比如托马斯·穆尼耶、乌姆蒂蒂、约阿希姆·安德森和阿曼多·伊佐——他们都是很好的球员，但是我会竭尽全力去争取威廉姆·萨里巴。”

“他也许很年轻，但他很有天赋——当然还有基兰·蒂尔尼。”

“如果阿森纳能够得到这两名球员，那么埃梅里在下赛季的欧冠联赛中就会有很大的提升。”

“我知道上赛季我们只落后第四名一分，但如果我们击败布莱顿，而不是1-1战平，甚至在复活节期间与水晶宫战平，而不是2-3失利，那么我们就能进入前四。”

“我知道你不应该重新审视过去的比赛，然后说‘如果’，但这是一个非常小的差距，我相信萨里巴和蒂尔尼会帮助阿森纳在下个赛季达到更高的水平。”

“阿森纳在引援过程中都报了很低的价格，但他们知道，他们必须给出一个能被出售这名球员的俱乐部接受的价格，希望他们会这样做。”

“我很想看到萨里巴和蒂尔尼加盟阿森纳——他们真的会让每个人都振作起来，加强后防线。”

除了后防线的增援，坎贝尔还呼吁阿森纳“破釜底薪”，从英超对手水晶宫那里挖来科特迪瓦边锋扎哈。