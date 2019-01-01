阿森纳引援目标卡拉斯科遭大连一方停训处罚

这名比利时边锋一直与今夏转会枪手的传闻联系紧密，现在看来他即将离开中国。

阿森纳的引援目标卡拉斯科已经被大连艺芳俱乐部停训，并被处以罚款，因为对他未来的猜测越来越多。

中超俱乐部称他最近的行为是禁赛的原因。

他们发布了一份通知，要求这名25岁的男子停止训练，同时要求他在未来三天内为自己的行为支付罚款。

此前有大量猜测称，卡拉斯科将加盟阿森纳。在2018年2月加盟大连一方之前，他曾与阿森纳有过联系。

比利时人2010年从根克加盟摩纳哥，之后在西蒙尼执教马德里竞技待了三年，期间他在2016年欧洲冠军联赛决赛对阵同城对手皇家马德里的比赛中攻入扳平比分的一球。

西蒙尼的球队在点球大战中失利，卡拉斯科成为第一个在欧洲杯决赛中进球的比利时人。

在关于他在2018年1月转会窗的未来有很多猜测之后——阿森纳差点就得到了他的合同——卡拉斯科和他的队友尼古拉斯·盖坦转会到了大连一方。

盖坦今年早些时候加入了美国职业足球大联盟的芝加哥火队，考虑到卡拉斯科最近的表现，他可能是下一个离开球队的人，据报道阿森纳再次对签下他感兴趣。

埃梅里的球队很有希望得到这名边锋，这一举动可能会让卡拉斯科换改变主意，因为比利时人被指控没有参加训练。

一方门将于子谦也因在此实践中所扮演的角色而受到处罚，他在社交媒体上声称阿森纳的目标球员拒绝参加中超比赛，而且在最近的训练中也没有完全投入。

于子谦也受到了停赛和罚款的处罚，俱乐部发表声明称，他违反了“球队新闻管理规定”，通过社交媒体发布信息，造成了不良影响。

对于两名球员的行为，大连艺芳表示:“我们俱乐部一直重视球队建设，任何个人都不能凌驾于集体之上。

“俱乐部对每个人都一视同仁。任何超越球队规则和俱乐部管理的‘红线’的人都将受到严肃对待，不会被容忍。”