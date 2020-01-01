阿森纳年轻球员史密斯罗约翰朱尔斯租借离队

这些青少年球员将离开北伦敦，分别在哈镇和林肯城寻找在一线队的上场时间。

阿森纳的年轻球员埃米尔·史密斯·罗和泰瑞斯·约翰-朱尔斯将在本赛季剩余的时间里租借离开了俱乐部。

史密斯·罗已经加盟了英冠球队哈镇，而约翰-朱尔斯将加盟英甲球队林肯城。

据够力足球周四报道，枪手希望看到这些青少年在一线队有更多的表现，这将是约翰-朱尔斯第一次参加一线队的比赛。

此外，枪手希望埃迪·恩科提亚在未来几天也能租借出去，这位20岁的前锋在2019- 2020赛季的上半段时间被租借去到的利兹联。

恩科提亚很可能会回到英冠联赛，他正在与布里斯托尔城、诺丁汉森林和谢菲尔德星期三进行谈判。

18岁的约翰-朱尔斯本赛季在枪手青年队的表现令人印象深刻，他在各项赛事中打进了8球。

这位英格兰19岁以下的前锋在今年夏天签下了一份新的长期合同，他已经多次出现在一线队的替补席上，最近一次是在本周阿森纳对阵利兹的足总杯比赛。

与此同时，在2019- 2020赛季代表阿森纳出场8次之后，史密斯·罗将前往英冠球队哈德斯菲尔德。

这位19岁的球员上赛季下半段被租借到德甲球队莱比锡，但是伤病限制了他只能出场三次。

“我们很高兴今天完成了租借埃米尔到俱乐部的交易，这是11月初开始的一个持续过程的高潮。”哈德斯菲尔德经理丹尼·考利在俱乐部官方网站上说。

“埃米尔是我们非常熟悉的球员。我们和俱乐部的关系很好，我们很感激他们把最好的年轻球员之一租借给我们。”

“埃米尔将为我们提供我们一直缺失的创意环节。他可以在一系列的进攻位置上活动，他可以加速我们的进攻。我们真的很期待与他合作。”

史密斯·罗曾代表英格兰的U16、U18、U19和U20的梯队进行过比赛。

阿森纳目前在英超联赛中排名第十，他们将于本周六在塞尔赫斯特公园挑战水晶宫。