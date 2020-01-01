阿森纳希望减轻奥巴梅杨的三场禁赛触犯

枪手前锋在周六的英超联赛中被罚下下，他将面临3场停赛。

在周六1-1战平水晶宫的比赛中，奥巴梅杨被罚下场后，阿森纳希望能够减少他的3场禁赛。

在塞尔赫斯特公园球场率先破门的奥巴梅杨在下半场中段对迈耶的一次犯规后被出示了红牌。

起初，他只是因为犯规被裁判保罗·蒂尔尼出示了黄牌，但在经过VAR的核实后，他被罚下了场——因为他迫使迈耶脚踝受伤而被换下场。

赛后，枪手主帅阿尔特塔说：“公平地说，我只是看到了，看起来很糟糕。了解奥巴的话，就知道他不是故意去做这样的铲球动作的。”

“希望他没有受伤，我们很抱歉。这个决定已经做出，我们必须接受它。”

霍奇森补充道：“当时我知道那是一个严重的犯规，我不是在指责奥巴梅杨故意这样做，但那是一个糟糕的犯规，一个前锋的犯规。”

“他的脚踝差不多弯曲了半折了，成90度角。”

“唯一让我感到惊讶的是，他们花了这么长时间才判定这是一张红牌，因为我认为在很长、很长一段时间里，我还没有见过比这张红牌更明显的犯规。”

然而，在阿森纳有一种感觉，他们认为奥巴梅扬的三场禁赛是过度的，尽管他们不会提出上诉来彻底推翻它，他们觉得有足够的减轻处罚的情节来减少禁赛场数。

俱乐部认为奥巴梅杨在铲球时没有过度用力，而且在回放时减速时，看起来也更加没有用力的样子。他们也相信本赛季有很多类似的犯规，但都没有被出示红牌。

利物浦的安迪·罗伯逊在周六晚对托特纳姆热刺的坦甘加的犯规没有受到惩罚，而阿森纳也将指出他们自己的球员在最近几周内的两次犯规，一次是在诺维奇城的比赛中的贡多齐，另一次是在上个月战胜西汉姆的比赛中的尼古拉斯·佩佩。

按照目前的情况，奥巴梅杨将错过接下来对阵谢菲尔德联队和切尔西的联赛，以及足总杯第四轮对阵伯恩茅斯的比赛。

如果奥巴梅杨的三场禁赛得到确认，枪手后卫索克拉蒂斯支持拉卡泽特将在他的锋线搭档缺席的情况下站出来。

“拉卡对我们来说非常重要。他是个进球机器，”这位中后卫说。“在一些比赛中，从局外人的角度来说，你看不出他能做什么，或许他有点挣扎。”

“奥巴是一个非常重要的球员。他是球队的队长，但现在是其他球员站出来展示实力的时候了。”