“阿森纳就是这样”——奥巴梅扬的闹剧让阿森纳球迷想起了阿德巴约

在阿森纳和奥巴梅扬关系破裂时，埃马纽埃尔-阿德巴约比其他大多数人更能洞悉情况。

奥巴梅扬在多次违纪后被阿尔特塔剥夺了队长职务，他看起来将很快离开北伦敦，他的未来会在沙特阿拉伯或其他地方。

对于阿德巴约来说，这位加蓬国脚目前的情况和他自己在酋长球场的经历有很多相似之处。

阿德巴约本周告诉天空体育新闻。：我知道奥巴梅扬经历了很多，因为这就是阿森纳的特点，他们从来不知道如何原谅。"

阿德巴约为阿森纳效力了三年，然后于2009年签约曼城，在与当时的主教练温格闹翻后，枪手的球迷们都对他非常愤怒。

与奥巴梅扬一样，阿德巴约在阿森纳的开局不错。

在15岁时，他离开家乡多哥，加入法国梅斯队，并在法乙联赛中表现出色，然后被摩纳哥签下，2004年，他在摩纳哥闯入欧冠决赛的过程中中踢了9场比赛，最终球队在决赛输给了穆里尼奥的波尔图。

在法国闪耀了几年后，他于2006年1月被阿森纳买下，并立即被吹捧为卡努的继任者。

和卡努一样，阿德巴约可以凭借他的身高和力量在空中占据优势，但他的速度和技术也使他能够利用好脚下球权和在后卫线身后的跑动来制造威胁。

阿德巴约甚至在阿森纳身穿25号球衣，与卡努一样。

他本可以追随卡努的脚步，代表他父母的国家尼日利亚出战，但他却为出生国多哥效力，并帮助他们在2006年获得队史第一次参加世界杯的机会，并最终成为多哥的历史射手王。

有一段时间，阿德巴约似乎会成为阿森纳的下一个超级明星前锋。

2007-08赛季，他在36场联赛中打进24球，在各项赛事中48场打进30球，枪手仅落后冠军曼联4分。

2008年，够力足球对阿德巴约进行了详细的报道，并给予了高度评价。当时我们这样写道："温格似乎再次找到了另一块宝石，阿德巴约在门前的致命表现使他成为本赛季欧洲最好的前锋之一。"

然而，那篇文章也表明，阿德巴约可能即将离开阿森纳，皇家马德里和AC米兰都对他感兴趣。

阿德巴约的思绪被打乱了，尽管他留在了阿森纳，但他并无法复刻自己上赛季的高光表现，并最终在2009年7月以2500万英镑的价格转会加盟曼城。

阿德巴约离开阿森纳的故事有多种说法，但阿德巴约本人仍然毫无疑问地认为他是无辜的一方。

他在2018年告诉土耳其电视节目Beyond The Game："我和温格在他的办公室开了个会，他告诉我必须离开，因为他在阿森纳看不到我的未来了。”

"所以，除了加盟曼城，我别无选择，我很高兴加盟曼城。”

"第二天，当我加入曼城时，我看到他在伦敦做了一个新闻发布会，说我想离开，因为曼城给的钱很多，这就是我对阿森纳的仇恨的来源。"

这种敌意的感觉在英超历史上最臭名昭著的时刻之一出现，2009年9月，阿德巴约在对阵枪手的比赛中为曼城进球后，在伊蒂哈德球场跑遍了整个球场，在客场球迷面前滑跪庆祝。

阿德巴约因煽动球迷情绪而被罚款，以及因在比赛中踩踏范佩西而被禁赛三场，但他仍然坚称自己是因为被种族歧视才做出这样的反应。

"当我庆祝的时候，英足总惩罚了我。阿森纳球迷却没有受到任何惩罚。所以，种族主义是从我开始的，而且早在我之前就开始了，"阿德巴约在2019年告诉《每日邮报》。

"我记得到了体育场，阿森纳的球迷也在那里。我听到的是这样的呼声：'你的母亲是个妓女，你的父亲在洗大象。'”

"我的父亲在货币兑换所工作，我的母亲是一名商人，但这种喊声一直在持续。那么，我能怎么回答呢？我没有声音去对抗成千上万的球迷。”

"如果有狙击手向我开枪，他也不会把我击倒，因为当时我处在自己的精神区内。”

“科洛-图雷对我说：‘我在看照片，你一次都没有退缩。’我甚至感觉不到自己是个人类，我受到的歧视实在太多。我已经准备好去死了。我只是看着他们，心想：'有些事情你们不应该去做。'”

那场比赛可以说是阿德巴约曼城生涯的高潮——当曼奇尼成为主教练时，他已经失去了位置了，他被租借到皇家马德里，然后转会加盟阿森纳死敌热刺，这是他最后一次对阿森纳竖起中指。

随后，阿德巴约在水晶宫短暂停留，并在土耳其的伊斯坦布尔和凯泽斯波尔度过了一段时光，然后前往南美踢球。

阿德巴约的职业生涯在2020年夏天被迫结束，他离开了巴拉圭的奥林匹亚队——在那里他与前曼城同事罗克-圣克鲁斯重逢——因为疫情爆发，他只参加了四场比赛。

虽然阿德巴约还没有宣布退役，但自那以后，他再也没有找到下家，一直是自由球员的身份。

虽然奥巴梅扬的事情可能会让新的阿森纳球迷感到尴尬，但老球迷们已经看过这一切。

然而，他们会希望后果远没有阿德巴约留下的那样痛苦。