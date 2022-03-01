阿森纳宣布八年来首次涨票价 并公布酋长球场翻新计划

阿森纳已经宣布了4%的全场票价上涨。

这次涨价是自2014年以来的第一次全场涨价，将在2022-23赛季生效。

阿森纳在最新的俱乐部财政报告即将发布之前宣布了这一消息，据预测，由于疫情，阿森纳的损失将远远超过1亿英镑。

阿森纳周一证实，2022-23赛季的所有季票和比赛日门票价格将上涨4%。

在连续七个赛季没有涨票价之后，这次上涨预计将带来380万英镑的额外收入。

俱乐部的一份声明写道："我们认识到，没有人希望涨价，这个决定也不是轻易做出的。”

"最终，面对持续上升的成本，我们需要继续推动我们所有收入来源的增长——包括比赛日收入——作为我们的目标的一部分，使我们的财务状况在中期内恢复到收支平衡的状态。"

阿森纳球迷将面临确切的价格上涨，这取决于俱乐部下赛季参加什么比赛，以及门票位置。

如果阿森纳参加欧冠联赛，平均普通门票将从1219英镑上涨到1268英镑。

然而，如果枪手完全错过了欧战，平均普通门票将从1010英镑涨到1050英镑。

阿森纳球迷信托基金（AST）对涨价和俱乐部对此事缺乏协商进行了抨击。

AST的一份声明写道："AST认为，在阿森纳的整体收入不断增加，球迷的可支配收入面临其他压力的时候，4%的票价上涨是不合理的。”

"我们向俱乐部指出，近年来，他们已经确保了其他商业和转播收入来源的大幅增长，英超联赛刚刚宣布进一步大幅增加未来的转播收入，欧足联也预测会进一步增加转播收入。”

"阿森纳第一次说他们计划在2月份的阿森纳咨询委员会和球迷论坛会议上提高门票价格。”

"这些信息是作为一个正在做出的决定提出来的。与会者被特别要求不要传播这些信息，也没有进行正式的咨询。”

"AST对这种做法提出质疑。在欧洲超级联赛的提议失败之后，阿森纳和所有的足球俱乐部都应该做出更大的努力来加强支持者的参与度，并与球迷进行对话，提高门票价格正是这些论坛应该被给予更多时间考虑的问题。"

阿森纳还确认，他们正致力于酋长球场的一些重大整修工作。

俱乐部将开始对体育场屋顶进行大规模翻新，预计将持续40多周。

两个新的巨型屏幕将取代体育场内的屏幕，同时将安装新的旋转门，目的是减少球迷排队时间。

体育场的外部也将进行大修，现有的体育场外墙将被替换，这外墙上包含一副32位阿森纳传奇人物手拉手站在一起的图。

一个球迷咨询小组正在被创建，以帮助做出关于如何更换传奇人物外墙的最终决定。

阿森纳还宣布为普通季票持有者和19至21岁的球迷的单场比赛门票推出新的25%折扣。