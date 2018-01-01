阿森纳客场挑战红军在即 厄齐尔缺席首发阵容

前德国国家队队员厄齐尔没能进入对阵利物浦的首发阵容，而在节礼日比赛时，他也仅上场45分钟。

阿森纳已于日前抵达默西塞德，但在一众走下大巴的球员中，厄齐尔的身影微妙地没有出现在其中。

本赛季以来，厄齐尔开局并不顺利，也不能稳定的进入首发阵容。而在周三1-1踢平布莱顿的比赛中，他在上半场结束后就被换下。按照目前的情况，他很有可能缺席枪手眼下最重要的赛事。

目前，阿森纳还没有公布最后的首发阵容，不过他们决心取胜，拉大与曼联的差距。现在，阿森纳在英超榜单上排在第五位，而第六位的曼联与他们仅有6分的差距。

在周六的比赛前，穆斯塔菲、蒙雷亚尔和贝莱林将会接受健康检查。在过去的四场不同类别的比赛中，严重受到伤病困扰的枪手苦苦支撑，赢下其中的一场。埃梅里面临着无人可用的窘境，甚至不得不让奈尔斯充当后卫，这三位球员的回归无疑可以让埃梅里喘口气。在周五时，阿森纳的医疗部门发布了最新动态，称在比赛前，他们会对穆斯塔菲和蒙雷亚尔的腿筋伤及贝莱林的小腿伤做最后评估。

穆斯塔菲上一次出战是在12月8日1-0击败哈德斯菲尔德的比赛中，贝莱林是12月16日2-3负于南安普顿的比赛中，而蒙雷亚尔则错过了节礼日的比赛。

利物浦方面，后卫戈麦斯和副队长米尔纳都不会上场，后者还在肌肉伤的艰难恢复过程中。不过，幸运躲过假摔指控的萨拉赫将会登场。