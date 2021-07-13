阿森纳官方发文声援萨卡：抬起头来 我们都为你感到自豪

在欧洲杯决赛罚丢关键点球之后，19岁的萨卡得到了来自俱乐部的支持和声援。

萨卡在英格兰对阵意大利的欧洲杯决赛中罚丢关键点球，并因此遭到了种族歧视辱骂，随后阿森纳俱乐部发文支持了这名青训球员。

萨卡在英格兰对阵意大利的比赛下半场替补登场，但点球大战中他罚丢关键点球，导致英格兰无缘在家门口拿到冠军。赛后，萨卡和同样罚丢点球的拉什福德以及桑乔都在网络上遭到种族歧视攻击。

阿森纳官方发文写道：“昨晚，我们看到了19岁的萨卡挺进2020欧洲杯决赛。萨卡从7岁开始就和我们在一起了，整个俱乐部都为他代表英格兰出战欧洲杯而感到无比自豪。在整个俱乐部上下你都能感觉到这种自豪感。”

“昨晚，我们见证了我们一直了解并喜爱的萨卡身上的领导力和品格。然而，在终场哨声吹响后，我们的年轻球员在社交媒体平台上遭受种族主义言论，这种自豪感很快变成了悲伤。”

“我们再次很遗憾地谴责针对一些黑人球员的种族主义。这种情况不能再继续下去了，社交媒体平台和当局必须采取行动，确保我们的球员每天遭受的这种令人恶心的虐待停止。”

“在这个问题上，我们在阿森纳内部有相应的程序来确保我们的球员在情感上和实际上都得到支持，但遗憾的是我们能做的只有这么多。”

“我们给萨卡的讯息是：抬起你的头，我们为你感到骄傲，我们迫不及待地欢迎你早日回到阿森纳。”