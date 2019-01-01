阿森纳女足教练被FIFA提名最佳：以为是个玩笑

在被提名为足球界最负盛名的奖项之一后，这位墨尔本出生的战术家已经成为澳大利亚教练的旗手。

“我以为有人在跟我开玩笑，我跟你说实话。”

当乔·蒙特穆罗被告知他被提名为国际足联最佳女足教练时，他简直不敢相信。

这名阿森纳女足教练是由一名前球员告知这一荣誉的，但这并不是最可靠的消息来源。

“我走出公园，走进办公室，收到一条短信，是我的一名前球员给我发来的祝贺短信。”蒙特穆罗在接受够力足球的度假采访中说道。

“她是个爱开玩笑的人，我们之间总是会开一些无恶意的玩笑。我觉得她是在犯傻。然后其他几个人进来给我看了一些东西，我才意识到这是真的。”

对于蒙特穆罗来说，这是一次快速的旅程。2014年，他才在维多利亚的国家训练中心接受了他的第一个女足教练的角色，同年，他成为墨尔本胜利队的W联赛(W-League)主教练。

在2015年去到竞争对手墨尔本城队，执教他们的第一支W联赛球队之后，蒙特穆罗展现了他的执教能力，带领球队获得了联赛和杯赛的冠军——在一个不可思议的不败赛季中，他们进了42球，只丢了5球。

他惊人的成功让曼城足球集团的老板们注意到了这一点，于是他被调任为球队的一员，先是担任约翰·范·特·谢普的助理，后来在迈克尔·瓦尔卡尼斯(Michael Valkanis)的临时任期和沃伦·乔伊斯(Warren Joyce)的任命下继续担任这一职务。

在2017年的A联赛季前赛开始担任乔伊斯的助理教练后，蒙特穆罗因为两人的创造性差异而在俱乐部换了一个不同的角色，但与报道不同的是，他说在变化中没有摩擦，并表达了他对前同事的钦佩。

“没有任何紧张、问题或解雇之类的。很明显，这只是一个新来的教练，乔伊斯对应该怎么做有自己的信念。”

“沃伦有自己的想法，我们对比赛有不同的看法和方法，这很正常。他希望事情按照他自己的方式来做，而我则百分之百地支持他。”

“每个人对应该怎么做都有自己的看法，我们在风格上有一些差异。我们只是觉得如果我换一个角色会更好，而不是继续和沃伦一起工作。我对沃伦和他的工作充满敬意。”

这是蒙特穆罗转会阿森纳之旅的开始，仅仅两个月后，在英格兰豪门寻求他的帮助后，他就掌管了阿森纳的女队——令人难以置信的是，他在自己支持了一生的俱乐部里得到了第一个重要的教练职位。

对于任何人来说，背井离乡、移居海外都是一件大事，但蒙特穆罗知道，他已经准备好与世界上最优秀的同行竞争，并在阿森纳这样规模的组织中工作。

“在去到海外工作时，我丝毫都没有迟疑。在生活方式、观念和态度方面是有很大的变化。但是我非常感谢阿森纳给我这个机会，我很高兴。”

“我认为，就像任何事情一样，你想在尽可能最好的尺度上测试自己，你想在最高水平上成为世界上最好的。我很感激我有这个机会。”

“(在阿森纳工作)太棒了。仅仅是能在这些大机构内不断的学习，他们的价值观和谦逊精神——他们真的很重视自己是谁，以及人们如何看待他们。”

“当你在那里的时候，你就会明白它们的规模为什么这么庞大，对世界上很多人来说意味着什么。我很幸运我一生都是阿森纳的支持者，见证了俱乐部的发展。现在我有机会看到为什么他们是一个伟大的俱乐部。”

蒙特穆罗在阿森纳的时间还不到两年，但在他的带领下，球队的进步确实令人震惊。

当他在2017年11月上任时，枪手已经6年没有获得过联赛冠军，他们的最后一个奖杯是2015年足总杯，他们已经3年没有参加过冠军联赛了。

到2018年3月，他的球队赢得了英足总女足联赛杯冠军，但在两个月后的英足总女子足杯决赛中屈居第二。

在他的第一个女子超级联赛赛季中获得第三名之后，蒙特穆罗在比赛还剩一场的情况下带领枪手赢得了2018-19赛季的冠军——在这个赛季中，枪手连赢了9场比赛——同时俱乐部也达到了他们的欧冠资格目标。

“我们的任务是让俱乐部重新回到与欧洲最好球队的竞争中。我们总是说阿森纳需要进入欧洲前四到六强。”

“有很多工作要做，以稳定球队的局势，调整心态。球员们都很棒。他们以我们想要的方式踢出了自己的想法和方法。他们在日常生活和训练中也把这一点带到了生活中。他们完全配得上现在的位置。”

“我们认为我们现在已经稳定了局面，并取得了一些进展，我们希望能够继续前进，保持目前的水平。”

没有理由认为蒙特穆罗的教练生涯不会继续下去，尤其是当你听到他在谈论为什么热爱这个职业的时候。

他也明白自己有能力成为澳大利亚教练的旗手，希望为其他教练登上顶峰铺平道路。

“教练工作的美妙之处在于它永远不会结束。每一天你都不能停止学习。不断的发展之旅是我热爱这个职业的令人兴奋之处。”他说。

“有时候你必须掐自己一下，然后意识到自己的处境。但最终我获得了在世界最高水平上测试自己的机会。

“希望我能为澳大利亚的教练们树立榜样，我们足够优秀，我们有足够的天赋，我们可以在世界范围内做很多事情。”