阿森纳否认不当接触阿尔特塔：选帅过程很客气

有报道称，曼城对枪手未能与西班牙人正式接触感到失望。

阿森纳足球主管劳尔·桑列伊否认他的俱乐部在追逐米克尔·阿尔特塔的过程中有任何不当行为，此前有报道称曼城对缺少正式的接触感到不满。

阿尔特塔在转会完成前几天与阿森纳官员会面的照片被曝光，但是桑列伊相信枪手在追逐西班牙人的时候是“非常尊重的”。

桑列伊说：“就照片而言，我们并不认为这是一件大事情。”

“我们一直在公开解释，我们正在寻找主教练，我们已经看到了很多人，也在很多人的房子里见过面。只是这一次有了一张照片，不管是出于什么原因。”

“我不知道是邻居还是有人在跟踪——我不知道，也不在乎。在曼城，考虑到米克尔和佩普（瓜迪奥拉）之间的紧密关系，我们非常谨慎，非常透明，非常客气。”

埃梅里是在温格2017-18赛季离开后从巴黎圣日耳曼加盟的，当时阿尔特塔也在竞争这个职位。

但是尽管埃梅里的任期结束了，桑列伊仍然对阿森纳做出了当时他们所能做出的最好的决定感到满意，同时支持阿尔特塔作为俱乐部未来的理想人选。

当被问及是否有遗憾时，桑列伊告诉记者：“没有，我不喜欢回顾过去。我喜欢展望未来，那时，我们根据已有的信息做出了决定。现在不是后悔的时候。我们做了一个考虑到我们当时需要什么的决定。我们现在意识到并确信我们正在做的事情。”

在谈到阿尔特塔的目标时，桑列伊表示阿森纳“需要进入欧洲冠军联赛”。他补充说阿森纳希望最终赢得英超冠军。